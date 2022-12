Technologiczni giganci tracą. Winne problemy z zaopatrzeniem

Akcje Apple i Tesli spadły z powodu rosnących obaw związanych z opóźnieniami na ich liniach produkcyjnych w Chinach. Akcje Apple osiągnęły najniższy poziom od czerwca 2021 r. Akcje Tesli spadły o 73 proc. z rekordowego poziomu w listopadzie 2021 r.

Problemy kadrowe

Jak podaje BBC, firmy walczyły o utrzymanie produkcji w Chinach z powodu ograniczeń Covid i tygodni blokad. Teraz stoją w obliczu kryzysu kadrowego, gdy Chiny walczą z falą Covid po zniesieniu wieloletnich ograniczeń.

Chiny ogłosiły, że 8 stycznia zniosą surowe zasady kwarantanny dla podróżnych, co jest pozytywnym znakiem dla wielu inwestorów, którzy dostrzegają łatwość w ruchu w łańcuchu dostaw w 2023 r.

Ale globalni inwestorzy są również ostrożni w obliczu dodatkowych podwyżek stóp procentowych, globalnego spowolnienia gospodarczego i toczącej się wojny na Ukrainie.

Niedobory w fabrykach

Biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost liczby przypadków Covid w kluczowych ośrodkach produkcyjnych, analitycy twierdzą, że ponowne przyspieszenie produkcji zajmie trochę czasu.

„Fabryki będą doświadczać niedoborów siły roboczej przez co najmniej 4-6 tygodni, gdy fala przejdzie przez ich regiony produkcyjne, i oczywiście większość pracowników migrujących wróci do swoich rodzinnych wiosek na Księżycowy Nowy Rok pod koniec stycznia” – mówi. Simon Baptist, główny ekonomista The Economist Intelligence Unit.

Opóźnienia w produkcji dotknęły dostawcę Apple, firmę Foxconn, na początku tego roku po zamieszkach w fabryce w Zhangzhou, znanej jako „iPhone City”. Firma podała, że jej przychody w listopadzie spadły o 11 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem w 2021 roku. W tym tygodniu media podały, że zakład produkcyjny Tesli w Szanghaju ograniczył produkcję.

