Turecka giełda sparaliżowana. Zamknięcie po 2 godzinach

We wtorek, po zaledwie dwóch godzinach, giełda w Stambule została zamknięta. Była to reakcja na gwałtowny spadek głównego indeksu. Handel akcjami wznowiono w ciągu dnia kilka razy, ale za każdym razem znów był wstrzymywany. Pod koniec dnia spadek głównego indeksu tureckiej giełdy wynosił już 8,7 poc.

Panika na tureckich rynkach

Spośród stu składników najważniejszego indeksu tureckiej giełdy aż 48 trafiło na 10-procentowe widełki dopuszczalnych spadków. Dzień wcześniej, kiedy także wstrzymano notowania, główny indeks spadł w sumie o 1,4 proc.

Mimo kryzysu kurs tureckiej liry był we wtorek stabilny i wyniósł 18,83w stosunku do dolara. W odniesieniu do polskiego złotego turecka waluta w dwa dni straciła 2,4 proc.

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii

Drastyczne spadki na tureckiej giełdzie to efekt paniki, do jakiej doszło po tragicznym trzęsieniu ziemi, do jakiego doszło na terenie Turcji i Syrii. Najnowsze dane dotyczące liczby ofiar trzęsienia ziemi po stronie tureckiej mówią o ponad 280 osobach. Ponad 2 tys. zostało rannych. Syryjskie władze przekazały z kolei, że bilans ofiar po ich stronie przekroczył 230. Rannych zostało ponad 600 osób.

SANA precyzuje, że w Syrii zgony odnotowano w Aleppo, Hamie i Latakii. Według Syryjskiej Obrony Cywilnej, tzw. „Białych Hełmów”, dziesiątki ludzi pozostaje wciąż uwięzionych pod gruzami.

– Na szczęście nie mamy informacji o ofiarach wśród polskich obywateli – przekazał „Wprost” rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina.

CNN zwraca uwagę, że trzęsienie nastąpiło, gdy część mieszkańców spała, stąd nie byli zupełnie przygotowani na to, co może się wydarzyć. Uważa się, że poniedziałkowe trzęsienie ziemi było najsilniejsze, jakie nawiedziło Turcję od 1939 roku. Wtedy kataklizm doprowadził do śmierci 30 tys. ludzi. Trzęsienia ziemi o tej sile są rzadkie. Siedem wstrząsów o sile 7,0 lub większej nawiedziło Turcję w ciągu ostatnich 25 lat – ale poniedziałkowe jest najpotężniejsze.

