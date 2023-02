350 mld zł z UE. Polska będzie największym beneficjentem

Z wizytą w Warszawie przebywają Elisa Ferreira, komisarz ds. spójności i reform oraz Nicholas Schmit, komisarz ds. zatrudnienia i spraw socjalnych. Wraz z premierem Mateuszem Morawieckim i Grzegorzem Pudą, ministrem funduszy i polityki regionalnej, ogłosili oficjalny początek działania nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

– Otwierając nową perspektywę finansową, symbolicznie otwieramy nowy etap rozwoju Polski. Rozpoczynamy etap wychodzenia z kryzysu, w który świat wpadł podczas pandemii i który pogłębił się na skutek wydarzeń, z którymi mamy do czynienia za naszą wschodnią granicą – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji na Zamku Królewskim w Warszawie.

Polska największym beneficjentem środków unijnych

Jak zaznaczył zarówno premier, komisarze, jak i minister Puda, odpowiedzialny za negocjacje środków, Polska w nowej perspektywie otrzyma rekordowe dofinansowanie. Pieniądze zaczęły już płynąć.

– Wpłynęło już około 5 mld złotych. Około 3 mld na programy centralne i 2 mld na regionalne. Środki unijne wciąż szerokim strumieniem płyną do Polski – powiedział premier.

– Polska jest znana w Europie z otwartych serc. Polacy i polskie władze współpracowali miesiącami, aby przyjąć tych, którzy uciekali przed wojną – powiedziała komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

– Polityka spójności była ważnym instrumentem dla rozwoju polskich instytucji, ale także społeczeństwa. Od przyłączenia się Polski do UE, przyczyniła się ona do niezwykłego rozwoju państwa kraju. Między 2004 a 2020 Polska była drugim krajem pod kątem rosnącego PKB w Unii. Teraz największym problemem w wielu branżach nie jest brak miejsc pracy, a brak rąk do pracy – mówił komisarz ds. zatrudnienia i spraw socjalnych Nicholas Schmit.

– Chciałby wyrazić swoją wdzięczność dla Polaków, ale także regionów i rządu. Dziękuję za przyjęcie dziesiątków tysięcy ukraińskich dzieci do polskich szkół. To silny sygnał solidarności – dodał sekretarz.

Rekordowe środki dla samorządów

Na jeszcze jeden, bardzo istotny aspekt zwrócił uwagę minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

– Samorządy w ramach programów regionalnych dostaną ponad 33,5 mld euro, a to oznacza, że będą zarządzać rekordową pulą 44 proc. całej kwoty, która trafi do Polski – powiedział minister odpowiedzialny za negocjacje środków dla Polski.

– Środki, które otrzymamy w perspektywie finansowej wzmocnią naszą gospodarkę. Będą uzupełnieniem budżetu państwa. Dadzą możliwość zwiększenia odporności na różne, może nawet dziś nieprzewidziane kryzysy. Z pewnością w większym stopniu uniezależnić się gospodarczo od importu paliw kopalnych ze wschodu – dodał minister Grzegorz Puda.

Czytaj też:

Blisko 13 mld euro dla Polski. Puda: Jeden z największych funduszy, jakie udało nam się wynegocjowaćCzytaj też:

Komisja Europejska wypłaciła Polsce ponad 1 mld euro zaliczki