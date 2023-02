Orlen obniża cenę oleju napędowego. Na tym nie koniec

5 lutego br. weszło w życie unijne embargo na produkty z ropy, w tym paliwa gotowe z Rosji. Restrykcje zostały nałożone w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę (24 lutego minie rok od rozpoczęcia ataku). Unijne embargo na import rosyjskich paliw gotowych jest kolejnym, po wprowadzeniu 5 grudnia zeszłego roku embarga na rosyjską ropę oraz wejściu w życie uzgodnionego przez UE, G7 i Australię limitu ceny rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską na poziomie 60 dol. za baryłkę. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek odniósł się do głosów, że po wspomnianym terminie ceny paliw wzrosną. Poinformował również o obniżeniu przez Grupę Orlen ceny litra oleju napędowego o 20 groszy.

Orlen obniżył cenę oleju

– Straszyli, że po 5.02 paliwa będą po 12 zł, jeśli w ogóle będą. Znowu się pomylili. Grupa ORLEN robi wszystko, by ceny na stacjach były najbardziej korzystne dla Polaków. Dlatego dziś na stacjach Orlenu cena oleju napędowego jest niższa średnio o 20 gr za litr – napisał na Twitterze Obajtek.

Szef koncernu poinformował również o przekazaniu w tym roku blisko 14 mld zł na zamrożenie cen gazu dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

– W ramach koncernu multienergetycznego, przekażemy w 2023 roku prawie 14 MLD ZŁ na zamrożenie cen gazu dla 7 mln polskich domów i 35 tys. podmiotów wrażliwych (jak szpitale, szkoły czy żłobki). Wraz z rządem chronimy Polaków przed skutkami kryzysu energetycznego – napisał prezes PKN Orlen. – To wymierna pomoc, która zapewnia milionom Polaków tańsze koszty ogrzewania. Poziom zamrożonej ceny 200,17 zł/MWh to znacznie niżej, niż wyceny giełdowe paliwa gazowego (dziś na TGE w Polsce cena paliwa gazowego to ok. 308 zł/MWh) – dodał.

