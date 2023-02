PiS uruchomi nowe programy socjalne? Szydło zapowiada

Była premier, obecnie europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło udzieliła wywiadu „Naszemu Dziennikowi". Rozmowa dotyczy m.in. zbliżającej się kampanii wyborczej do parlamentu. Szydło zdradza, że partia rządząca zaprezentuje nowe propozycje prospołeczne i gospodarcze.

Szydło zapowiada nowe propozycje

– Każdą kampanię rozpoczynamy od przedstawienia solidnie przygotowanego programu wyborczego. On zawsze jest efektem rozmów z Polakami. Będą nowe propozycje prospołeczne i gospodarcze. Szczegóły zaprezentujemy w odpowiednim czasie – mówi była szefowa rządu.

Zdaniem Szydło jednym z największych wyzwań dla Polski jest demografia. – Trzeba stworzyć warunki dające rodzinom poczucie stabilizacji. Trzeba wypromować modę na rodzinę i dzieci. Nasz rząd ten proces rozpoczął w 2015 r. i te działania muszą być kontynuowane ponad podziałami politycznymi – przekonuje premier RP w latach 2015-2017.

Poprzedniczka Mateusza Morawieckiego deklaruje, że zaangażuje się w kampanię wyborczą i zarobi wszystko, by PiS wygrało wybory.

Była premier o nowym pakiecie sankcji

W rozmowie poruszono również kwestię wojny na Ukrainie, której pierwsza rocznica minie w najbliższy piątek. Europosłanka podkreśla, że wojna za naszą wschodnią granicą, to w Parlamencie Europejskim „najczęściej podnoszony temat nie tylko podczas obrad plenarnych, ale też w komisjach". Rozmowy – jak mówi Szydło – przekładają się na konkretne decyzje w postaci kolejnych pakietów sankcji wobec Rosji. Obecnie dyskutowany jest już dziesiąty pakiet unijnych sankcji. Na uwagę, że ich skuteczność pozostawia wiele do życzenia, była premier odpowiada: – Pełna zgoda. Można mieć wiele zastrzeżeń – zarówno do respektowania sankcji, jak i do pomocy wojskowej oferowanej przez niektóre kraje unijne. Jeśli zaś chodzi o debaty, dobrze że się odbywają, ponieważ możemy ciągle podnosić sprawę pomocy dla Ukrainy.

Jak już pisaliśmy, w ramach dziesiątego pakietu sankcji kolejne rosyjskie banki mają zostać odłączone od systemu SWIFT. Wśród nich znaleźć ma się m.in. o największy prywatny bank Rosji Alfa-bank. Restrykcje mają zostać ogłoszone 24 lutego, w pierwszą rocznicę napaści Rosji na Ukrainę.

Czytaj też:

Prezes PiS zdecydował. Chce powrotu Beaty Szydło. I nie tylko jejCzytaj też:

Szykują się nowe sankcje na Rosję. Wiemy, czego będą dotyczyć