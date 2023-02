Kiedy pierwsze środki z KPO? Ministerstwo podaje termin i konkretną kwotę

Posłowie opozycji skierowali do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej interpelację, w której pytają, kiedy zostaną uruchomione środki w ramach KPO.

– W 2023 r. spodziewamy się otrzymania środków w ramach pierwszego wniosku o płatność, tj. 4,2 mld euro (prawie 2,9 mld euro dla części dotacyjnej i 1,4 mld euro dla części pożyczkowej) — odpowiedział resortu funduszy i polityki regionalnej.

Ministerstwo poinformowało również, że rozpoczęły się przygotowania i konsultacje z Komisją Europejską dotyczące drugiego i trzeciego wniosku o płatność. Wartość drugiego wniosku to 4,55 mld euro (w części dotacyjnej — 3,021 mld euro, w części pożyczkowej — 1,531 mld euro), zaś trzeciego wniosku — 3,04 mld euro (w części dotacyjnej — 2,003 mld euro, w części pożyczkowej — 1,044 mld euro).

Wizja szybkiej wypłaty środków z KPO dla naszego kraju oddaliła się po tym, gdy prezydent Andrzej Duda skierował na początku lutego nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej. Ustawa nie będzie obowiązywała, dopóki Trybunał nie wypowie się na temat jej zgodności z konstytucją. Dopiero wtedy ma zostać złożony o pierwszą płatność w ramach KPO.

W dzisiejszym wywiadzie dla TVN 24 prezydent podkreślił, że zależało mu na uzyskaniu środków z KPO, stąd decyzja o zaangażowaniu się w sprawę. Duda przypomniał, że „złożył projekt, który w przekonaniu jego i przedstawicieli Komisji Europejskiej rozwiązywał kwestie sporne i był zgodny z konstytucją”. Prezydent zaznaczył, że „potem do projektu wprowadzono poprawki, co stworzyło świetne warunki do tego, żeby powiedzieć, że jest już pozmieniany, choć w jego przekonaniu zmiany nie były wielkie”.

Głowa państwa odniosła się także do słów ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który winą za sytuację z KPO obwinił politykę ustępstw stosowaną przez prezydenta. – Proszę ich pytać, dlaczego Polak nie był mądry przed szkodą, bo później, kiedy przystępowali do negocjacji z Brukselą, to się okazało, że warunki są tak twarde, że zdecydowano się przyjąć to, co im zaproponowano – powiedział Andrzej Duda.

