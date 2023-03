Rafako jednak trafi do Sołowowa? Wczoraj podpisano aneks

Rafako poinformowało, że 5 marca br. zawarty został aneks umowy warunkowej sprzedaży akcji spółki pomiędzy PBG a MS Galleon, wehikułem inwestycyjnym najbogatszego – według „Forbesa” Polaka Michała Sołowowa (w naszym rankingu uplasował się na pozycji wicelidera), którego majątek wyceniany jest na 25 mld zł. Pierwsze doniesienia o zainteresowaniu Sołowowa pakietem akcji Rafako należącym do PBG pojawiły się niemal rok temu. Wydawało się jednak, że temat jest zamknięty po tym, jak po kilkukrotnym przedłużaniu terminu wykonania zobowiązania do nabycia akcji, w grudniu zeszłego roku poinformowano, że nie doszło do kolejnego odroczenia terminu, w związku z czym nie weszło ono w życie.

Rafako trafi w ręce Sołowowa?

We wspomnianym aneksie zawartym 5 marca br. określono nowy termin zamknięcia transakcji przypadający nie później niż na dzień 30 kwietnia 2023 roku.

Jak informuje Bankier.pl, do 7 kwietnia br. strony mają zawrzeć kolejny aneks w przedmiocie aktualizacji czynności podejmowanych w dniu zamknięcia przewidzianej nią transakcji. Do 31 marca br. Rafako ma przedstawić do akceptacji inwestora dowody spełnienia warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie sprzedaży.

Aneks zakłada m.in. potwierdzenie przez strony umowy sprzedaży, że spełnione zostały warunki zawieszające dotyczące zgody UOKiK na przejęcie, ponownej synchronizacji bloku w Jaworznie, podpisania przez Rafako porozumień z kilkoma kontrahentami, co do prowadzonych projektów i wzajemnych rozliczeń z nich wynikających.

Reakcja inwestorów

Na podpisanie aneksu pozytywnie zareagowali giełdowi inwestorzy. Tuż po otwarciu poniedziałkowego handlu na warszawskim parkiecie kurs akcji Rafako rósł o 2,95 proc.

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, to – jak zauważa portal – w akcjonariacie Rafako znajdzie się kolejny miliarder z listy najbogatszych Polaków. W zeszłym miesiącu poinformowano, że pakiet ponad 10,1 proc. akcji Rafako posiada spółka Eko-Okna. To największy producent okien w Polsce, założycielem spółki i głównym udziałowcem jest Mateusz Kłoska, plasujący się na 34. miejscu w tegorocznym rankingu najbogatszych Polaków „Forbesa" z majątkiem wycenianym na 1,77 mld zł.

