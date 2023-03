Przeszedł na pracę zdalną, podpisał dwie inne umowy. Ma jeszcze czas na przyjemności

Gdy trzy lata temu wybuchła pandemia, wielu pracodawców praktycznie z dnia na dzień oddelegowało pracowników do wykonywania swoich obowiązków w domu. Home office przyjęło się i wbrew nazwie nie oznacza, że pracować trzeba koniecznie w domu. Można robić to z dowolnego miejsca na świecie i przy okazji zarobić gdzie indziej, łącząc przyjemne z pożytecznym. Dowodzi tego historia urzędnika, którą opisuje amerykański Business Insider.

Przeszedł na pracę zdalną. Zaczął nowe życie

Mężczyzna przed pandemią pracował w biurze raz w tygodniu, a gdy pojawił się Covid przeszedł na model zdalny. Nie chciał pracować w domu, chciał natomiast podróżować. Opracował wówczas plan, który zmienił jego życie.

– Chciałem więcej podróżować, ale nie stać mnie było na wszystkie bilety lotnicze, więc podjąłem sezonową pracę w dużych liniach lotniczych. Ta praca zapewniała mi świadczenia lotnicze nawet po zakończeniu pracy sezonowej – opowiada rozmówca serwisu.

Urzędnik pracował na lotnisku trzu miesiące, gdzie pomagał pasażerom np. w wypełnianiu kart pokładowych, czyścił samoloty, czy przenosił zaopatrzenie. Czynności dla urzędnika może niezbyt ambitne, ale – jak mówi – nie obchodziło go to, co robi, gdyż zmienił wówczas swoje myślenie o pracy – nie jest istotna zewnętrzna aprobata, a korzyści. W tym wypadku wspomniane świadczenia, dzięki którym mógł więcej podróżować.

Problemem pozostawały wysokie koszty hotelowe. I na to jednak nasz bohater znalazł sposób. Za namową kolegów zatrudnił się na pół etatu w hotelu, by zyskać i tam benefity. Mężczyzna pracuje zaledwie 15 godzin miesięcznie, a za pokój płaci jedynie 40 dolarów.

Dzień z (nowego) życia urzędnika

W efekcie urzędnik łączy pełnoetatową pracę zdalną z dwoma innymi zajęciami – pracą na pół etatu w hotelu i sezonową pracą w liniach lotniczych.

– Oto jak wygląda dzień, kiedy jestem w podróży. Na przykład w Londynie budzę się rano i od 8 rano do około 15:30 zwiedzam miasto. Potem wracam do hotelu, robię sobie małą przerwę i około 16:00 zaczynam pracę dla rządu – opowiada urzędnik.

Mężczyzna przyznaje, że jego szefowie o niczym nie wiedzą i jak podkreśla, woli prosić ich "o przebaczenie niż o pozwolenie". Gdy musi pojawić się w biurze (po ustąpieniu pandemii wrócono do modelu – jeden dzień pracy na miejscu), bierze chorobowe i nadal wykonuje swoje obowiązki zdalnie.

