Rekordowa liczba mieszkań oddana do użytku. NBP podaje dane

Narodowy Bank Polski wydał raport „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2022 r.", w którym informuje o rekordowej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce w ostatnim kwartale zeszłego roku. Bank centralny zwraca również uwagę m.in. na fakt, że liczba mieszkań na których wydano pozwolenia, była niższa od notowanej w poprzednich kwartałach.

Rekordowa liczba mieszkań oddanych do użytku. Dane NBP

– W ostatnim kwartale 2022 r. oddano do użytkowania w Polsce rekordowo wysoką liczbę mieszkań tj. 71,6 tys. (wzrost o ok. 24,3 proc. kw./kw. i ok. 1,4 proc. r/r), co było efektem aktywności deweloperów z ubiegłych lat – informuje NBP. – Liczba 60,5 tys. mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia, była niższa od notowanej w poprzednich kwartałach (o ok. 8,4 proc. kw./kw. i ok. 29,4 proc. r/r) – dodaje.

Bank centralny informuje również o rozpoczęciu w IV kwartale ubiegłego roku budowy 35,5 tys. mieszkań. To o ok. 21,1 proc. mniej w ujęciu kwartalnym i o ok. 41,8 proc. w ujęciu rocznym. NBP zwraca uwagę, że wolniej rosły koszty budowy mieszkań, tj. materiałów, robocizny, najmu sprzętu, co było związane z niższymi rozmiarami produkcji budowlanomontażowej. Odnotowano również spadek zainteresowania zakupami terenów budowlanych oraz zmniejszenie ich cen.

– Na rynku mieszkaniowym obserwujemy stabilizację i poszukiwanie nowego punktu równowagi po istotnej korekcie popytu. Łącznie w 2022 r. na wspomnianych rynkach sprzedano ok. 35 tys. mieszkań, tj. ok. 34 tys. mniej względem 2021 r. (tj. -49 proc. r/r). – podkreśla bank centralny.

NBP podał również, że liczba sprzedanych kontraktów deweloperskich na budowę mieszkań na największych rynkach pierwotnych, po istotnym spadku popytu mieszkaniowego w III kwartale 2022 r., nieznacznie wzrosła i wyniosła ok. 8,5 tys. Była jednak o ponad połowę niższa niż przed rokiem.

Gdzie wzrost cen?

Bank centralny poinformował również, gdzie w ostatnim kwartale zeszłego roku wzrosły nominalne średnie ceny transakcyjne mkw. mieszkań. – Nominalne ceny transakcyjne (RPT) rosły r/r zwłaszcza w Gdyni, Krakowie, Poznaniu i w 10. miastach, co częściowo wynikało m.in. ze zmiany struktury mieszkań sprzedanych (wyższego udziału transakcji w lepszych lokalizacjach niż na obrzeżach miast), a nie z korekty cen przez deweloperów. Notowano spadki dynamiki realnych cen transakcyjnych, najwyższe w Gdańsku, zarówno względem CPI, jak i dynamiki wynagrodzeń – czytamy w raporcie NBP.

– Podobne zjawiska wystąpiły na rynku wtórnym. Nominalne ceny transakcyjne na rynku wtórnym wzrosły nieznacznie w Warszawie, Gdańsku i 10. miastach. Utrzymywał się popyt na mieszkania starsze, lepiej położone, ale mniejsze. Obserwowano spadki cen realnych, szczególnie znaczące w Warszawie – dodano.

