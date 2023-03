Podatnicy rozbili bank. Zwroty nadpłaconego podatku przekroczyły 11 mld zł

W czwartek po południu odbyła się konferencja prasowa z udziałem wiceministra finansów Artura Sobonia. Mówił o zdrowych finansach publicznych i chwalił się wysokimi wpływami podatkowymi do budżetu.

Artur Soboń. Nie będzie kolejnego rekordu z VAT

– Gdybyśmy utrzymali 24 proc. lukę VAT-owską, która była za rządów naszych poprzedników, to obecnie w budżecie byłoby o 50 miliardów złotych mniej – powiedział.

Jeden z dziennikarzy zwrócił uwagę, że dochody z VAT wzrosły w zeszłym roku o 7 proc. Zapytał, czy w tym roku możemy spodziewać się jeszcze lepszego wyniku. – Tak nie będzie, bo mamy spowolnienie gospodarcze. Szczegółowe dane będziemy mieć po kolejnych miesiącach, bo styczeń nie był miarodajny. Od kwoty, która została wskazana przy wykonaniu budżetu za ubiegły rok, trzeba ująć 37 mld zł z tytułu VAT, który nie wpłynął w wyniku zastosowania tarczy antyinflacyjnej – powiedział wiceminister Artur Soboń.

Zauważył też, że średnia ważona stawka VAT w Polsce to obecnie 16,95 proc.

PIT 2022. Rekordowe zwroty podatku

W trakcie konferencji Artur Soboń powiedział także, że fiskus już zwrócił podatnikom 11 mld zł z nadpłaconego podatku za 2022 roku – a nie wszyscy podatnicy już złożyli deklarację. Mają na to czas do końca kwietnia.

– Kwota, która będzie zwrócona Polakom z PIT za rok ubiegły będzie rekordowa i dziś przekroczyła poziom z 2021 r. i wynosi 11 mld zł – tyle dotychczas wypłaciliśmy zwrotów – powiedział wiceminister finansów.

Resort informował wcześniej, że podatnicy złożyli już ponad 5 mln deklaracji przygotowanych dla nich przez Krajową Administrację Skarbową w usłudze Twój e-PIT.

Wcześniej w marcu minister finansów Magdalena Rzeczkowska poinformowała, że zwroty podatku PIT z rozliczeń za 2022 r. otrzyma co najmniej 15 mln podatników na łączną kwotę ponad 17,5 mld zł. W zeszłym roku kwota zwrotu wynosiła 9,5 mld zł.

500+ do waloryzacji? Pytanie o reakcję rządu na zapowiedź „babciowego”

Wiceminister był też pytany o możliwość waloryzacji świadczenia 500+. – W tej chwili nie pracujemy nad tego typu rozwiązaniem. Wprowadziliśmy cały szereg rozwiązań, które wspierają rodziny. To uzupełnia program 500+. W praktyce oznacza to, że środki skierowane do rodzin to obecnie 87 miliardów złotych z budżetu państwa – zaznaczył. – System podatkowy, który wprowadziliśmy po zmianach, jest dużo bardziej sprawiedliwy dla rodzin. To jest system, którym promuje rodziny i kierunek, w którym idziemy – dodał wiceminister finansów.

Dużo bardziej niejednoznaczny w tej kwestii był jednak rzecznik rządu, który odpowiadał na pytania już po wiceministrze finansów. W kwestii możliwej waloryzacji 500+ Piotr Müller stwierdził, że „nikt nie powiedział tak, ani nie powiedział nie” .

