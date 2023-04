Deficyt instytucji rządowych i samorządowych wzrósł niemal dwukrotnie. Są wstępne dane

– Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 r. stanowił 3,4 proc. PKB – poinformował dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Deficyt instytucji rządowych i samorządowych. Mocny wzrost

Jak zauważa Business Insider Polska, 2022 rok, to kolejny rok, w którym rząd i władze samorządowe więcej pieniędzy wydawały niż miały do dyspozycji (np. z podatków, bądź innych dochodów). Zwraca uwagę również fakt, że deficyt w relacji do PKB niemal się podwoił w stosunku do roku 2021, gdy wynosił 1,8 proc.

Portal przypomina, że jeszcze kilka lat temu premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że jego rząd będzie mógł się pochwalić zrównoważonym budżetem, w którym będzie nadwyżka budżetowa. Najbliżej tego stanu rzeczy byliśmy w 2019 roku, gdy deficyt wyniósł zaledwie 0,7 proc. Nie dało się jednak wówczas przewidzieć, że za chwilę nadejdzie pandemia, która spowoduje zawirowania, również o charakterze gospodarczym. W 2020 roku, pierwszym roku z Covid-19, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych stanowił niemal 7 proc.

GUS poinformował dziś również o stanie zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych. Na koniec 2022 roku dług ukształtował się na poziomie 49,1 proc. PKB. To wynik lepszy niż przed rokiem, gdy zadłużenie było na poziomie 53,6 proc. Business Inisder Polska przypomina, że szczyt nastąpił w pandemicznym 2020 roku, gdy dług w relacji do PKB sięgnął 57,2 proc.

Przedstawione dziś przez GUS dane mają charakter wstępny i mogą jeszcze ulec zmianie. Komunikat w sprawie deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych zawierający dane zweryfikowane przez Komisję Europejską zostanie opublikowany 21 kwietnia br.

