Pamiętaj o ważnej dacie. Chodzi o świadczenie 500 plus

Osoby, które korzystają ze świadczenia 500 plus, muszą złożyć wniosek w odpowiednim terminie. Dopilnowanie formalności sprawi, że zapewnią one sobie ciągłość wypłat. ZUS zaczął przypominać Polakom, że trzeba się spieszyć. Nowy okres świadczeniowy zaczyna się 1 czerwca 2023 roku i potrwa do 31 maja 2024 roku.

ZUS przypomina. Nie chcesz czekać na 500 plus, dopilnuj terminu

Świadczenie wychowawcze 500 plus należy do jednego z najbardziej popularnych. Ustawa o tym, że pieniądze będzie otrzymywało każde dziecko, weszła w życie 1 lipca 2019 roku. Fundusze są wypłacane co miesiąc na wszystkich członków rodziny do 18 roku życia niezależnie od dochodów w gospodarstwie.

Rodzice pociech, którzy chcą kontynuować odbieranie 500 plus w tym roku, muszą spieszyć się ze złożeniem wniosku. Najlepiej jeśli oddamy go do ZUS do 30 kwietnia – wtedy zapewnimy sobie ciągłość wypłat i dostaniemy pieniądze do 30 czerwca. Urzędnicy zwracają uwagę, że choć większość rodzin już zadbała o formalności – dzięki temu świadczenie otrzyma 5,4 mln dzieci, to wciąż są tacy, którzy zwlekają.

Złożenie wniosku jest bardzo proste

Jeżeli nie masz wprawy w składaniu wniosku o świadczenie 500 plus lub zamierzasz zrobić to po raz pierwszy, przypominamy o ważnych szczegółach. Cały proces odbywa się drogą elektroniczną. Wystarczy zalogować się do aplikacji mobilnej mZUS, na stronie Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia lub wykorzystać do tego własną bankowość elektroniczną. Sposobów jest bardzo dużo, a każdy z nich działa tak samo.

Gdy pojawimy się na odpowiednich stronach, musimy wypełnić kilka danych według prostych kroków. W łatwiejszej sytuacji są osoby, które składają kolejny wniosek – mogą bazować na tym z poprzedniego roku, który jest tam zapisany. Po wszystkim należy wysłać dokument. W tym samym miejscu sprawdzimy też, kiedy pieniądze zostały przyznane.

Czytaj też:

Bony turystyczne przepadły. Tyle pozostało niewykorzystanychCzytaj też:

Tani kredyt hipoteczny. Program Pierwsze Mieszkanie w Sejmie