500 plus do zmiany? Zaskakujące opinie ekonomistów

1 kwietnia minie siedem lat od wprowadzenia programu „Rodzina 500 plus". Program ruszył w diametralnie innej sytuacji gospodarczej niż obecnie. Z wyliczeń ekonomistów wynika, że siła nabywcza świadczenia jest dziś mniej więcej taka, jak 350 zł w kwietniu 2016 roku.

500 plus do likwidacji? Większość ekonomistów przeciw

Co jakiś czas pojawiają się głosy o konieczności waloryzacji 500 plus. Ostatnio głośno było o wypowiedzi posła klubu PiS i polityka koalicyjnej Solidarnej Polski Tadeusza Cymańskiego, który opowiedział się za podniesieniem 500 plus do 800 zł, a jednocześnie przyznał, że jest zwolennikiem wprowadzenia kryterium dochodowego. M.in. o tą kwestię "Rzeczpospolita" zapytała ekonomistów, w sondzie poświęconej 500 plus.

Prawie 55 proc. spośród 31 ekonomistów biorących udział w sondzie, nie zgodziło się z tezą, że „program 500 plus nie spełnił swojego podstawowego celu (zwiększenie dzietności) i w obecnej formie powinien zostać zlikwidowany”. Co trzeci ekonomista podzielił powyższą tezę.

– Zwiększenie dzietności nie było głównym celem programu i nigdzie na świecie transfery dla dzieci nie mają takiego charakteru. Był to co najwyżej jeden z kilku deklarowanych celów. Nawet twórcy przyznawali, że najważniejszym celem było zmniejszenie ubóstwa wśród rodzin z dziećmi, co w dużej mierze się udało. Innym celem było zwiększenie poparcia dla partii rządzącej, co również się udało – komentuje dr hab. Michał Brzeziński z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, który badał wpływ programu na poparcie dla PiS.

Odnosząc się do kwestii wprowadzenia kryterium dochodowego, wielu uczestników sondy wskazywało, że atutem 500 plus jest właśnie jego powszechność i bezwarunkowość. – Bezwarunkowość tego programu w oczach wielu Polaków jest symboliczna. Pokazał on, że państwo może coś obywatelom dać. Również z tego względu jest on politycznie nie do ruszenia – podkreśla dr Łukasz Rachel, adiunkt na londyńskiej uczelni UCL.

Ekonomiści podzieleni ws. waloryzacji 500 plus

Ekonomiści są natomiast podzieleni w kwestii konieczności waloryzacji świadczenia. Z tezą, że „jeśli program 500 plus ma być kontynuowany, to wymaga regularnej waloryzacji świadczeń, aby zachowywały początkową siłę nabywczą”, zgodziło się 45 proc. ankietowanych, zaś 32 proc. było przeciwnego zdania. – Przy obecnej inflacji nie chciałbym wprowadzać do gospodarki kolejnych działań stymulujących popyt, a takim byłaby masowa i duża waloryzacja 500 plus – mówi dr Rachel.

Zdaniem eksperta warto zastanowić się nad waloryzacją, która dotyczyłaby tylko biedniejszej części społeczeństwa.

