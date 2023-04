Zakaz handlu w niedzielę. Zaskakujące podejście młodych

W tym tygodniu została opublikowana kolejna edycja „Politycznego portretu młodych Polaków”. To raport, który został przygotowany przez Fundację Konrada Adenauera wraz z Centrum Badań Marketingowych Indicator. Prace nad nim koordynował Adam Kądziela – doktorant Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zakaz handlu w niedzielę. Młodzi w większości popierają

Jak sama nazwa raportu wskazuje, jego treść stanowią wyniki badań preferencji wyborczych, systemu wartości czy sytuacji życiowej mieszkańców naszego kraju w wieku 18-30 lat.

Uczestników badania zapytano m.in. o stosunek do wprowadzonego pięć lat temu zakazu handlu w niedzielę.

Okazuje się, że aż 78 proc. badanych wśród młodych nie chce likwidacji zakazu handlu w niedzielę, z czego 15,3 proc. ankietowanych nie zgadza się z tym, aby znieść niedziele niehandlowe, zaś 62,7 proc. „raczej" się nie zgadza. Co piąty respondent chce powrotu do zasad sprzed 2018 roku, z czego 8,8 proc. badanych to zdecydowani zwolennicy likwidacji zakazu handlu w niedzielę, zaś 13,3 proc. „raczej" zgadzają się na jego zniesieniem.

Powyższe wyniki mogą zaskakiwać, gdyż zdecydowana większość sondaży ws. zakazu handlu w niedzielę (przeprowadzana na ogóle społeczeństwa), pokazuje, że zwolennicy przywrócenia handlowych niedziel zdecydowania górują nad tymi, którzy chcą zachowania obecnych zasad. Na ogół za zniesieniem zakazu handlu opowiada się ponad 50 proc. Polaków, zaś co trzeci to orędownik utrzymania obowiązujących od pięciu lat przepisów.

W badaniu sprawdzono, jak na kwestię zniesienia zakazu handlu w niedzielę zapatrują się sympatycy poszczególnych ugrupowań. Okazuje się, że wśród młodych wyborców Prawa i Sprawiedliwości aż 91 proc. pytanych zdecydowanie nie zgadza się lub raczej nie zgadza się na likwidację zakazu handlu w niedzielę. W przypadku wyborów Koalicji Obywatelskiej zniesienia zakazu handlu nie chce 66,3 ankietowanych, a wśród zwolenników Lewicy odsetek ten wyniósł 77,7 proc.

Poparcie dla partii wśród młodych

Jak już informowaliśmy, wśród młodych największym poparciem cieszy się PiS. Na partię rządzącą chce głosować 27 proc. uczestników badania. Niewiele mniejszym poparciem cieszy się wśród osób w wieku 18-30 lat Koalicja Obywatelska (24,7 proc.). Zaskakiwać może wysokie poparcie dla Konfederacji, która – gdyby o wyniku wyborczym decydowali młodzi – uplasowałaby się na trzecim miejscu z poparciem na poziomie 19,2 proc.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 13 – 30 marca 2023 r. metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo CATI przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR. Pomiaru dokonano na ogólnopolskiej próbie N=1200 osób w wieku 18-30 lat. Próba była reprezentatywna ze względu na takie zmienne jak: płeć, grupa wiekowa, województwo, wielkość miejsca zamieszkania.

