PKB Polski wzrósł bardziej niż szacowano. Eksperci mówią o przegrzaniu gospodarki

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że PKB Polski wzrósł w 2022 roku realnie o 5,1 proc., a nie o 4,9 proc., jak wyliczał wcześniej Urząd. W 2021 roku wzrost PKB sięgnął 6,9 proc., a nie jak wcześniej podawano 6,8 proc.

PKB Polski wyższy niż szacowano

GUS skorygował też dane z poszczególnych kwartałów ubiegłego roku, podnosząc je o 0,2-0,3 pkt proc. Okazuje się, że w pierwszym kwartale zeszłego roku PKB wzrósł o 8,8 proc. rok do roku, w drugim o 6,1 proc., w trzecim o 3,9 proc., zaś w ostatnim kwartale 2022 roku o 2,3 proc.

Jak podaje „Rzeczpospolita", źródłem szybszego wzrostu aktywności w polskiej gospodarce w zeszłym roku okazały się inwestycje. Obecnie GUS ocenia, że nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się w ubiegłym roku o 5 proc. zamiast o 4,5 proc., jak wskazywały dane z lutego. Mocniej – o 3,3 proc. zamiast o 3 proc. – zwiększyły się jednak także wydatki konsumpcyjne. Do większej zwyżki PKB przyczyniły się również lepsze wyniki handlu zagranicznego.

Gazeta zwraca uwagę, że wbrew pozorom, rewizja danych dotyczących PKB, może mieć pewien wpływ na wyniki polskiej gospodarki w przyszłości. Przede wszystkim zmienia punkt wyjścia dla ścieżki PKB w tym roku. Większe zwyżki tego wskaźnika w zeszłym roku tworzą też wyższą bazę odniesienia.

Polska gospodarka przegrzana?

Odnosząc się do najnowszych danych GUS, ekonomiści banku Pekao wskazują, że choć o rewolucji nie ma mowy, to zrewidowane dane dorzucają kamyczek do ogródka "przegrzanie polskiej gospodarki" – GUS zrewidował kwartalne rachunki narodowe za 2021-22. Wg nowych danych PKB wzrósł o 6,9% w 2021 i 5,1% w 2022 – wcześniej szacowano wzrost o 6,8 i 4,9%. Nie jest to rewolucja, ale dorzuca kolejny kamyczek do ogródka pt. „przegrzanie polskiej gospodarki" – napisali na Twitterze ekonomiści banku.

