PKB Polski w ostatnim kwartale 2022 r. GUS podał dane

GUS podał drugi szacunek PKB Polski za IV kwartał 2022 roku. PKB wzrósł w tym okresie o 2,0 proc. rok do roku. – Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 4 kwartale 2022 r. wzrósł realnie o 2,0 proc. rok do roku wobec wzrostu o 8,5 proc. w analogicznym kwartale 2021 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) – poinformował GUS.

PKB Polski. GUS podał szczegóły

GUS podał również, że PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zmniejszył się w IV kwartale zeszłego roku realnie o 2,4 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 0,4 proc.

Urząd podkreśla w komunikacie, że na 2 proc. wzrost PKB w ostatnim kwartale 2022 roku wpłynął wzrost popytu krajowego, który ukształtował się na poziomie 1,1 proc. (w III kwartale 2022 r. odnotowano zwiększenie popytu krajowego o 3,1 proc.). Złożył się na to wzrost akumulacji brutto o 8,0 proc. (wobec wzrostu w III kwartale 2022 r. o 11,4 proc.) oraz spadek spożycia ogółem o 1,5 proc. (wobec wzrostu w III kwartale 2022 r. o 0,7 proc.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych zmniejszyło się o 1,5 proc. (wobec wzrostu w III kw. 2022 r. o 0,9 proc.). Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,9 proc. (wobec wzrostu w 3 kwartale 2022 r. o 2,0 proc.).

Komentarze ekspertów

Dzisiejsze dane są zgodne z szybkim szacunkiem GUS z połowy lutego. Przyjęto je wówczas z rozczarowaniem, gdyż rynek oczekiwał wzrostu o 2,2 proc. rok do roku. Ekonomiści mBanku podkreślali, że „Polska jest w recesji od II kwartału 2022 roku”, i to pomimo faktu, że trzeci kwartał zakończyliśmy z wynikiem +1 proc.

Wstępne dane dotyczące PKB Polski nie zaskoczyły natomiast ekonomisty Marka Zubera. – Nie są to zaskakujące dane. Od wielu miesięcy spodziewaliśmy się mocnego hamowania gospodarki i tak jest. Od euforii – 8,6 proc. w pierwszym kwartale, co było fenomenalnym wynikiem, choć dodajmy, że o był efekt głównie robienia przez firmy zapasów – do prawie zera w czwartym kwartale. Bardzo dziwny rok – mówił w rozmowie z Wprost.pl Zuber.

– Uczciwie pokazuje jednak sytuację na świecie i konsekwencje walki z inflacją. Moglibyśmy sobie wyobrazić, co by było, gdyby stopy były na poziomie inflacji, jak sobie życzyła część ekonomistów – dodał.

Czytaj też:

PKB USA. Dane gorsze od oczekiwańCzytaj też:

Szykują się na przejęcie władzy w Wielkiej Brytanii. Czynią porównania do Polski