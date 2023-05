Lokaty na trzy miesiące. 8 proc. w dwóch bankach

Serwis Bankier.pl przyjrzał się lokatom na trzy miesiące. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej. Maksymalna stawka oferowana przez banki to 8 proc. Oferują ją dwa banki, w tym ten największy.

Lokaty na trzy miesiące. Gdzie 8 proc?

Lokata na dzień dobry PKO Banku Polskiego przeznaczona jest dla nowych klientów banku, którzy założą konto. Wpłacać można od 10 000 zł do 200 000 zł. Druga z lokat na której można zyskać 8 proc. w skali roku to Lokata na Start Inbanku. Oferta kierowana jest dla nowych klientów instytucji. Na ten depozyt można wpłacić od 1000 do 50 000 zł. Środki wpłacone do Inbanku są chronione przez estoński system gwarantowania depozytów.

Warto podkreślić, że jeszcze dwa miesiace temu lokaty na kwartał z oprocentowaniem na poziomie 8 proc. oferowało aż pięć banków. Wśród nich znajdował się Bank Nowy, który proponuje lokatę NOWYdepozyt 3M Gwarantowany. Aktualne oprocentowanie produktu to 7,7 proc. Jest on przeznaczony dla nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy. Wpłacać można od 1000 do 100 000 zł.

Lokata Plus poza podium

Podium zamyka Lokata Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, gdzie oprocentowanie wynosi 7,5 proc. rocznie dla osób, które wpłacą co najmniej 25 000 zł (dla niższej kwoty stawka 7 proc.). By skorzystać z oferty należy posiadać konto osobiste w instytucji.

Tuż za podium znalazła się energoLOKATA 3M Gwarantowana od neoBanku z oprocentowaniem na poziomie 7,30 proc. Oferta skierowana jest dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste lub portfel depozytowy. Wpłacać można od 1000 do 400 000 zł. Na piątym miejscu zestawienia uplasowała się Lokata Plus od Toyota Banku, gdzie oprocentowanie wynosi 7,20 proc. w skali roku. Z produktu mogą skorzystać posiadacze konta w instytucji, którzy mogą wpłacić od 2000 do 40 000 zł.

