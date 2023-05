Microsoft inwestuje w energię termojądrową. Chce z niej korzystać już za 5 lat

Helion Energy, firma budująca pierwszą komercyjną elektrownię termojądrową, ogłosiła pierwszą na świecie umowę zakupu energii z syntezy termojądrowej przez Microsoft.

Elektrownia ruszy za pięć lat

W ramach umowy Helion będzie dostarczał Microsoftowi energię z elektrowni fuzyjnej. Elektrownia ma rozpocząć pracę w 2028 roku i w ciągu roku zacznie generować 50 MW energii (to moc wystarczająca do zasilenia około tysiąca domów w USA). Jak zauważa w komunikacie Microsoft, planowana data uruchomienia obiektu jest znacznie wcześniejsza niż wskazują typowe prognozy dotyczące komercyjnego wykorzystania energii termonuklearnej.

Helion podkreśla, że rozwój komercyjnego reaktora dostarczającego energię fuzyjną to ważny krok w kierunku czystej energii i zrównoważonego rozwoju. Pomoże to nie tylko Microsoftowi w osiągnięciu jego celu (firma chce stać się negatywna węglowo do 2030 roku), ale również wesprze rozwój źródeł czystej energii dla całego świata.

– Jesteśmy optymistami w kwestii tego, że energia termojądrowa może być ważną technologią, która pomoże światu przejść na czystą energię. Ogłoszenie Heliona wspiera nasze własne długoterminowe cele w zakresie czystej energii i przyspieszy rozwój rynku w celu ustanowienia nowej, wydajnej metody szybszego dostarczania większej ilości czystej energii do sieci — podkreśla cytowany w komunikacie Brad Smith, Vice Chair i President w Microsoft.

Fuzja jądrowa, proces odbywający się we wnętrzu słońca i innych gwiazd, od dawna uchodzi za Święty Graal produkcji energii elektrycznej. Może ona – jak podaje Microsoft – stanowić niemal nieograniczone źródło energii bez produkowania szkodliwych emisji dwutlenku węgla i długo rozkładających się odpadów. Pierwszy komercyjny reaktor tego typu będzie ważnym kamieniem milowym wyznaczającym nową erę energetyki.

Czytaj też:

Microsoft z ogromnym problemem. Chodzi o zakup BlizzardaCzytaj też:

„Czas na pozew”. Elon Musk grozi Microsoftowi