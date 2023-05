Maluch plus. Premier zapowiada 100 tys. miejsc w żłobkach

Premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę w Żłobku Samorządowym w Działoszycach (woj. świętokrzyskie). Szef rządu mówił o programie Maluch Plus.

Morawiecki o Maluch Plus

Jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, na nową edycję programu resort przeznaczył 5,5 mld zł ze środków europejskich oraz środków krajowych. Sam program ma charakter wieloletni, przewidziany jest na lata 2022–2029. Dzięki dofinansowaniu powstanie w całym kraju prawie 90 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech.

Premier podkreślał, że Maluch Plus to „jeden z najważniejszych programów naszego rządu". – Ten program pozwoli jeszcze bardziej rozwijać polskie dzieci, ponieważ to właśnie dzięki niemu bardzo wiele skorzystało z dodatkowych zajęć i rozwija swoje talenty – powiedział Morawiecki.

Szef rządu stwierdził, że rozwój potencjału dzieci musi iść w parze z rozwojem rodziców. – Nie chcemy, aby myślenie było zamknięte w dylemacie: młodość w niedostatku, czy starość w samotności – powiedział premier.

– Rodzice też muszą rozwijać się tak jak chcą. My chcemy pogodzić te dwa wielkie wspaniałe wymiary ludzkiego życia – dodał.

Powstanie 100 tys. nowych żłobków

Ogłaszając otwarcie nowego żłobka, premier podkreślił, że w ramach nowej edycji Maluch Plus powstanie ok. 100 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi. – To zobowiązanie na przyszłość. Mamy już nie tylko 80 tys. miejsc w żłobkach, ale 230 tys., a w kolejnej odsłonie "Maluch Plus" budowanych jest około 100 tys. miejsc – wyliczał Mateusz Morawiecki.

Czytaj też:

Dlaczego 800 plus dopiero od stycznia? Współpracownik premiera tłumaczyCzytaj też:

Decydujesz się na dziecko? Policzyliśmy, ile to kosztuje. Lepiej usiądź