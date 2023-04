Żłobek w każdej gminie. Rząd chce usuwać „białe plamy”

Przy okazji ogłoszenia wyników naboru do nowej edycji programu Maluch Plus minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podała dane dotyczące zmieniającej się liczby żłobków. W 2016 roku na terenie całego kraju było ok. 83 tys. miejsc żłobkowych. Do końca 2022 roku ta liczba wzrosła do 230 tys.

W 441 gminach nie ma jeszcze żłobków – ale to ma się zmienić.

- Do tej pory 52 proc. samorządów miało żłobki na swoim terenie, a po dzisiejszym rozstrzygnięciu będzie to ok. 73. proc. samorządów – powiedziała Marlena Maląg.

Przyznała, że są jeszcze „białe plamy”, ale „mamy pomysł i podejmiemy dalsze działania”. - Niewykorzystana alokacja w ramach tego programu pozwoli uruchomić nabór ciągły, aby docelowo cała mapa Polski była pokryta instytucjami opieki nad dziećmi do lat trzech - powiedział minister Maląg.

Powiedziała też, że od 2016 r. rząd na programy wsparcia rodziców w wychowywaniu dzieci przeznaczył 227 mld zł.

500+. Minister przypomniała o terminach

Marlena Maląg przypomniała również rodzicom, że w celu zachowania ciągłości wypłat w programie Rodzina 500+ trzeba złożyć wniosek do końca kwietnia.

– Wnioski należy złożyć do końca kwietnia, jeśli chcemy zachować ciągłość w wypłacie świadczenia. Przypomnę, że nowy okres rozliczeniowy jest od 1 czerwca tego roku do 31 maja przyszłego roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma dwa miesiące na rozstrzygnięcie – powiedziała w „Sygnałach dnia" szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

– Zachęcam rodziców, aby jeszcze w kwietniu złożyć wniosek. Oczywiście można w kolejnych miesiącach, ale wnioski złożone w kwietniu dają gwarancję ciągłości wypłaty świadczenia – dodała.

Czytaj też:

Rząd reaktywuje bon turystyczny? Ma dotyczyć nie tylko dzieciCzytaj też:

Marczułajtis: Kosiniak-Kamysz i Hołownia zgrywają Bóg wie kogo, zakopali się w piaskownicy