500 plus. Ostatni moment na złożenie wniosku, by zachować ciągłość wypłat

W związku z nowym okresem rozliczeniowym wnioski dotyczące programu „Rodzina 500 plus" można składać od 1 lutego. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przypomniała w wywiadzie dla Pierwszego Programu Polskiego Radia, że w celu zachowania ciągłości wypłat świadczenia, trzeba złożyć wniosek do końca kwietnia.

500 plus. Warto pospieszyć się ze złożeniem wniosku

– Wnioski należy złożyć do końca kwietnia, jeśli chcemy zachować ciągłość w wypłacie świadczenia. Przypomnę, że nowy okres rozliczeniowy jest od 1 czerwca tego roku do 31 maja przyszłego roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma dwa miesiące na rozstrzygnięcie – powiedziała w „Sygnałach dnia" szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

– Zachęcam rodziców, aby jeszcze w kwietniu złożyć wniosek. Oczywiście można w kolejnych miesiącach, ale wnioski złożone w kwietniu dają gwarancję ciągłości wypłaty świadczenia – dodała.

Maląg podała, że do tej pory złożono ponad 5,5 mln wniosków, a każdego miesiąca świadczenie pobiera 7 mln dzieci. Minister rodziny i polityki społecznej przypomniała, że wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych ZUS czy portal Emp@tia.

7 lat 500 plus

1 kwietnia minęło 7 lat od uruchomienia programu „Rodzina 500 plus". Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów (początkowo środki wypłacano jedynie na drugie i kolejne dziecko, po trzech latach program rozszerzono również na pierwsze dziecko). Koszt programu to ok. 40 mld zł.

