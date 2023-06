NBP znów inwestuje w złoto. Takich zakupów nie było od czterech lat

Z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP) o aktywach rezerwowych, które przytacza serwis Bankier.pl wynika, że na koniec maja pozycja „złoto monetarne” wyceniana była na 16,59 mld dolarów wobec 15,52 mld na koniec kwietnia. Bank centralny nie informuje o ilości posiadanego kruszcu. Bazując jednak na danych LBMA portal wylicza, że na koniec maja było to ponad 8 468,25 tys. uncji trojańskich, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 7 828 tys. uncji. Wyliczenia serwisu wskazują, że w minionym miesiącu NBP wzbogacił się o 640,25 tys. uncji złota, czyli o prawie 20 ton. Oznacza to, że polskie rezerwy złota zostały powiększone do ok. 263,4 ton.

NBP znów kupuje złoto

To drugi miesiąc z rzędu, w którym bank centralny zwiększał stan posiadania złota. W kwietniu NBP dokonał jednak zakupu niespełna 15 ton kruszcu i było to pierwsze istotne zwiększenie stanu rezerw złota od 2019 roku.

W czerwcu 2019 roku NBP wykazał się znakomitym wyczuciem rynku, kupując sto ton złota po ok. 1350 dolarów za uncję. Od tamtego czasu złoto nigdy już nie było tańsze, a nieco ponad rok później dolarowe ceny wyznaczyły nominalny rekord wszech czasów na poziomie 2077 dolarów za uncję.

Na początku zeszłego roku prezes NBP Adam Glapiński zadeklarował, że bank centralny dokupi 100 ton złota. Dane pozyskane przez Bankier.pl wskazywały jednak, że na koniec listopada 2022 roku NBP deklarował posiadanie 7,352 mln uncji złota, czyli tyle samo co na początku zeszłego roku oraz nieznacznie (tj. o 70 tys. uncji) mniej niż na koniec roku 2021.

Brak aktywności banku centralnego w tym zakresie zaskakiwał, gdyż ubiegły rok stał pod znakiem zmasowanych zakupów kruszcu ze strony innych banków centralnych. W samym tylko III kwartale 2022 roku instytucje monetarne zwiększyły swój stan posiadania o blisko 400 ton.

Czytaj też:

Złoto na komunię. Polaków nie odstraszyły wysokie cenyCzytaj też:

Glapiński: W ciągu 8-10 lat będziemy w zupełnie innym świecie