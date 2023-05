Złoto na komunię. Polaków nie odstraszyły wysokie ceny

Trwa sezon komunijny. Poza przeżyciem duchowym uroczystość ta wiąże się również z prezentami. Mody w tym zakresie zmieniają się, a wśród modnych upominków jest m.in. złoto. Dostrzega to Mennica Skarbowa, która ma na swojej stronie internetowej specjalną zakładkę „Komunia", gdzie można np. zakupić sztabkę złota czy okolicznościowe opakowanie z komunijnym motywem i napisem „Pamiątka I Komunii Świętej".

Złoto na komunię. „Bezpieczna przystań"

– Złoto to inwestycja długoterminowa, bezpieczna przystań dla naszych oszczędności. W takich kategoriach należy traktować kupowanie złota z przeznaczeniem na prezenty – komentuje w rozmowie z Money.pl Adam Stroniawski, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży w Mennicy Skarbowej.

Stroniawski zwraca uwagę, że wbrew obiegowym opiniom nie jest to bardzo kosztowny prezent – mała sztabka 1 gram to koszt nieco ponad 300 zł. – U nas chętnie takie prezenty kupują np. klienci dla swoich pociech właśnie na komunię – podkreśla rozmówca portalu.

Zainteresowanie złotem potwierdzają przedstawiciele W.KRUK. Firma nie kryje, że w przypadku biżuterii komunijnej odnotowuje stały i stabilny wzrost sprzedaży rok do roku, nie tylko w charakterze wartościowej pamiątki czy prezentu od bliskich, ale też jako element dziecięcej garderoby. Małgorzata Wojciechowska-Zduńska, Dyrektorka Produktu W.KRUK podkreśla, że pierwsza komunia to dla wielu klientów okazja do podarowania pierwszej, drogocennej biżuterii, cennej pamiątki, która w intencji obdarowującego ma być prezentem na całe życie.

Ceny kruszcu biją historyczne rekordy

Polaków nie odstrasza fakt, że ceny złota biją właśnie historyczne rekordy. Na początku maja ceny kruszcu na światowych rynkach na moment dobiły do poziomu 2080 dol. za uncję, co jest pobiciem dotychczasowego rekordu z 2020 roku (według ekspertów ma to związek m.in. z kryzysem bankowym i osłabieniem się dolara). W ciągu ostatnich trzech lat cena złota wzrosła o ponad 20 proc., co w oczywisty sposób wpłynęło na zwiększenie kosztów produkcji złotej biżuterii. Ostatni wzrost był dla Polaków stosunkowo mało bolesny, gdyż w stosunku do dolara w górę szedł też kurs naszej waluty.

–Reagujemy na te zmiany i na bieżąco modyfikujemy ofertę. Natomiast nie każda podwyżka ceny złota powoduje zwiększenie ceny dla klienta – podkreśla Dyrektorka Produktu W.KRUK.

