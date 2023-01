Prezes NBP nie zrealizował zapowiedzi. Chodzi o złoto

W lutym zeszłego roku, czyli niespełna rok temu prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński złożył następującą deklarację dotyczącą zakupu złota: – Podtrzymuję to, że w tym roku zamierzam dokupić kolejne 100 ton złota, w korzystnej sytuacji, kiedy to będzie we właściwym momencie i właściwych dawkach.

NBP nie kupił złota

Podobne deklaracje prezes banku centralnego składał również w kilku innych publicznych wypowiedziach. Serwis Bankier.pl sprawdził co się w tej kwestii wydarzyło. Okazuje się, że niewiele. Z danych, które przytacza portal wynika, że na koniec listopada 2022 roku (nie ma jeszcze danych za grudzień) NBP deklarował posiadania 7,352 mln uncji złota, czyli tyle samo co na początku zeszłego roku oraz nieznacznie (tj. o 70 tys. uncji) mniej niż na koniec roku 2021.

Brak aktywności banku centralnego w tym zakresie może zaskakiwać, gdyż – jak zauważa portal – ubiegły rok stał pod znakiem zmasowanych zakupów kruszcu ze strony innych banków centralnych. W samym tylko III kwartale 2022 roku instytucje monetarne zwiększyły swój stan posiadania o blisko 400 ton. Licząc bez ostatnich trzech miesięcy zeszłego roku roku banki centralne dorzuciły do skarbców 673 ton złota, najwięcej od 1967 roku (od tego roku dostępne są statystyki w tym zakresie).

NBP miał czuja

Bankier.pl przypomina, że NBP wykazał się w czerwcu 2019 roku fenomenalnym wyczuciem rynku, kupując sto ton złota po ok. 1350 dolarów za uncję. Od tamtego czasu złoto nigdy już nie było tańsze, a nieco ponad rok później dolarowe ceny wyznaczyły nominalny rekord wszech czasów na poziomie 2077 dolarów za uncję. Tym bardziej zaskakuje bierność polskiego banku centralnego w tej kwestii w roku ubiegłym. Obecnie uncja złota kosztuje blisko 1915 dolarów.

