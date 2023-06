Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński mówił m.in. o kondycji polskiej gospodarki. Szef banku centralnego podkreślał, że nasza gospodarka „rozwija się w zaskakująco dobrym tempie". – Szybkie, dramatyczne – w sensie pozytywnym – ożywienie po światowej recesji związanej z pandemią. Polska osiągnęła ponownie bardzo szybki wzrost gospodarczy, co wszystkich Polaków bardzo cieszy, powinno cieszyć i mam nadzieję, że dalej będzie cieszyć – powiedział Glapiński.

„W ciągu 8-10 lat będziemy w zupełnie innym świecie"

Prezes NBP podkreślił, że „jesteśmy najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie". – Po pandemii zrobiliśmy największy krok do przodu. Innymi słowy, najbardziej zbliżamy się do poziomu krajów najwyżej gospodarczo rozwiniętych. Ten dystans jest nadal duży, ale zbliżamy się bardzo szybko. W ciągu 8-10 lat będziemy w zupełnie innym świecie, chociaż na co dzień Polacy – przytłoczeni różnymi złymi wiadomościami – mogą tego nie odczuwać – powiedział szef banku centralnego.

Konferencja prezesa NBP odbyła się dzień po decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o pozostawieniu stóp procentowych na tym samym poziomie. – Tym razem w dobrym nastroju. Nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego, ale realizowany jest rozwój wydarzeń, który przewidzieliśmy w naszej projekcji. Inflacja zdecydowanie spada i oby było tak dalej – powiedział Glapiński.

Szef NBP przypomniał, że jeszcze na początku roku inflacja przekraczała 18 proc. – Przypominam, że jeszcze w lutym inflacja przekraczała 18 proc. W ciągu trzech miesięcy inflacja obniżyła się o ponad 5 pp. To zupełnie wyjątkowe tempo – przekonywał Glapiński.

