Inwestycja Ryanaira w Krakowie. Linia lotnicza przeznaczy 600 milionów złotych

Ryanair ogłosił najnowszą inwestycję linii lotniczej. Ma ona powstać w Krakowie i stać się najnowocześniejszym tego typu miejscem w Europie Centralnej. W konferencji inaugurującej nowy projekt wzięli udział Michael O’Leary, szef Grupy Ryanair, Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego, Jacek Majchrowski prezydent Krakowa i Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

Ryanair inwestuje 600 mln zł w Krakowie

Projekt, który ogłoszono 13 czerwca zakłada budowę największego centrum symulatorowo-treningowego w Europie Centralnej. Jak zaznaczono podczas konferencji prasowej, jest to kolejny przykład dobrej współpracy między firmą a władzami Krakowa. Region zyska dzięki temu nie tylko projekt warty 600 milionów złotych, ale także nowe miejsca pracy dla około 150 osób.

Co ciekawe, w ramach projektów, którego Ryanair będzie posiadał 55 proc. udziałów, wybudowana zostanie także nowa droga.

Centrum treningowe dla 500 osób dziennie

Jak dowiadujemy się z informacji przekazanych przez Ryanair, nowe centrum symulatorowo-treningowe pozwoli na szkolenie nawet 500 osób dziennie. Do Polski trafi 10 nowoczesnych symulatorów, w tym pierwsze tego typu maszyny, odwzorowujące pilotaż Boeingów 737-B200 “Gamechanger”. Szkolenia będą dotyczyły jednak nie tylko pilotów, ale także całej załogi pokładowej.

Tym samym Ryanair zwiększa swoją obecność w Polsce. Do tej pory linia lotnicza była kojarzona głównie ze swojej polskiej spółki.

Ryanair w Modlinie. Co dalej z umową?

O przyszłości Ryanaira w Modlinie mówił w wywiadzie dla Rzeczpospolitej prezes polskiej spółki celowej irlandzkiego przewoźnika – Ryanair Sun.

– Modlin jest dla nas ważnym lotniskiem, chcielibyśmy się tu rozwijać, dlatego Ryanair przedstawił lotnisku ofertę wzrostu i zapowiedź podwojenia ruchu w ciągu siedmiu lat z trzech do sześciu milionów pasażerów rocznie. To wymaga rozbudowy terminala. Ryanair jest nawet gotów pożyczyć lotnisku na ten cel pieniądze. Mówimy o sumie rzędu 20 milionów euro – mówił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prezes spółki Ryanair Sun Michał Kaczmarzyk.

– Jeśli nie uda się dojść do porozumienia, będziemy musieli ciąć siatkę połączeń z Modlina i przenosić je do innych portów. Już tej zimy skasowaliśmy pięć kierunków – do Szczecina, Pragi, Kowna, Pizy i Walencji – przez co Modlin stracił 10 procent ruchu. Nie mając pewności co do skali naszej obecności w tym porcie, nie możemy inwestować w nowe trasy – dodał Kaczmarzyk.

