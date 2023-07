Płaca minimalna w 2024 r. Nie ma porozumienia z partnerami społecznymi

Konfederacja Lewiatan poinformowała, że po dzisiejszym spotkaniu Rady Dialogu Społecznego partnerzy społeczni kolejny raz nie porozumieli się w sprawie minimalnego wynagrodzenia i wysokości podwyżek dla sfery budżetowej w przyszłym roku.

Płaca minimalna w 2024 r. „Do porozumienia było blisko"

– Szkoda, bo do porozumienia było blisko. Pracodawcy licząc na zrozumienie związkowców, że minimalna płaca nie może rosnąć szybciej niż proponowane przez rząd 18 proc., bo wiele firm może wpaść w kłopoty, proponowali jednocześnie poparcie dla co najmniej 20 proc. podwyżki wynagrodzeń w budżetówce. Tym razem związki przelicytowały rząd w sprawie płacy minimalnej (chcą podwyżki do 4350 zł), a dla budżetówki żądają 24 proc. podwyżki, ale już bez wsparcia pracodawców – czytamy w komunikacie Konfederacji Lewiatan.

Zatem – jak podkreśla organizacja – w 2024 roku będziemy mieli kolejny rekordowy 18 proc. wzrost płacy minimalnej do 4 300 zł w lipcu 2024 roku, który ogłosi rząd a zapłacą pracodawcy (łącznie ze składkami, podatkami to koszt około 35 mld zł), a równocześnie nadspodziewanie niski, bo zaledwie 6,6 proc. wzrost wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej.

– Tak wysoki wzrost płacy minimalnej oznacza, że rośnie ona dwukrotnie szybciej niż płace w gospodarce. Z kolei stosunek minimalnego wynagrodzenia do przeciętnego osiągnie wskaźnik przekraczający 54 proc., co może wpłynąć na spadek zatrudnienia i wyższą inflację, a w niektórych branżach spowodować spore kłopoty. Apelujemy, zanim nie jest za późno, o zmianę mechanizmu liczenia płacy minimalnej – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Podwyżki dla budżetówki niewystarczające

Organizacja proponuje wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej w przyszłym roku, o co najmniej 20 proc., biorąc pod uwagę ich realny spadek obserwowany od wielu lat, a szczególnie dotkliwy w 2023 roku, w którym nie została uwzględniona wysoka inflacja.

– Propozycję rządu wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 r. o 6,6 proc., oceniamy jako dalece niewystarczającą, zwłaszcza, że już w 2023 r. realny poziom płac w budżetówce uległ istotnemu obniżeniu nie osiągając nawet wzrostu na poziomie inflacji, zaś już od wielu lat nie dotrzymuje tempa wzrostowi płac w sektorze prywatnym – podkreśla Konfederacja Lewiatan.

Brak porozumienia rządu z partnerami społecznymi w sprawie wysokości płacy minimalnej oznacza, że ostateczną decyzję w tej sprawie będzie musiała podjąć Rada Ministrów.

Czytaj też:

Płaca minimalna od dziś w górę. Niepokojąco szybko rośnie grupa osób, które zarabiają ustawowe minimumCzytaj też:

Ile zapłacą pracodawcy za podwyżkę płacy minimalnej?