Niepokojące dane z rynku pracy. Ubywa ofert

Z danych przedstawionych przez Grant Thornton wynika, że w czerwcu pracodawcy opublikowali 280,2 tys. ogłoszeń. To o 8 tys. mniej (o 3 proc.) niż w analogicznym okresie zeszłego roku i aż o 32 tys. mniej niż w czerwcu 2021 roku. Jedynie w stosunku do czerwca 2020 roku obecny odczyt jest wyraźnie wyższy (o 34 tys. ofert), trzeba jednak przypomnieć, że był to okres silnego kryzysu na rynku pracy w Polsce, który był spowodowany pandemią.

Popyt na pracowników trochę niższy niż przed rokiem

Twórcy badania zwracają uwagę, że z uwagi na fakt, że od pół roku obserwujemy naprzemienne ujemne i dodatnie roczne dynamiki, to najlepszą miarą faktycznej sytuacji na rynku rekrutacyjnym wydaje się średnia krocząca dynamik z trzech ostatnich miesięcy. Obecnie wynosi ona -4 proc. To oznacza, że popyt na pracowników w polskiej gospodarce jest tylko trochę niższy niż przed rokiem. Dodatkowo biorąc pod uwagę skalę obecnych problemów kosztowych, z jakimi mierzą się pracodawcy, spadek ten wydaje się mimo wszystko stosunkowo niewielki.

– Sytuacja pracowników na rynku pracy wciąż wydaje się zatem dobra, a niewielki czerwcowy spadek w liczbie ofert nie powinien znacznie wpływać na aktualną sytuację na rynku pracy – czytamy w komunikacie Grant Thornton.

Rynek pracy odporny na zmiany gospodarcze?

W komunikacie wskazano również, że pracodawcy wciąż licznie tworzą nowe etaty, a ryzyko bezrobocia pozostaje dla większości pracowników nadal raczej małe.

– Rynek pracy w Polsce stale pokazuje swoją odporność na zmiany gospodarcze, jakie dotykają przedsiębiorców na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Mimo drobnego spadku liczby ofert pracy w czerwcu, pracodawcy nadal dość chętnie rekrutują nowych pracowników. Widać to zwłaszcza w wysokiej liczbie proponowanych przez nich benefitów, która od dłuższego czasu pozostaje stabilna – komentuje Monika Łosiewicz, menedżer ds. potencjału ludzkiego, Grant Thornton.

Przypomnijmy, że z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w czerwcu równe 5 proc.

