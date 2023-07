Niezbyt dobre wieści dotyczące niemieckiej gospodarki. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) prognozuje, że PKB naszego sąsiada zmniejszy się w 2023 roku o 0,3 proc. Ekonomiści MFW są bardziej pesymistyczni, niż trzy miesiące temu, kiedy to przewidywali spadek spadek produkcji gospodarczej w Niemczech w tym roku o 0,1 proc. Jak MFW uzasadnia mniej optymistyczne prognozy? Powołuje się na słabość produkcji przemysłowej oraz pogorszenie koniunktury gospodarczej w I kwartale.

Gospodarka Niemiec. Kolejne fatalne prognozy

Sytuacja ma się poprawić w przyszłym roku. Ekonomiści Funduszu spodziewają się wówczas silniejszego ożywienia, które zaowocuje wzrostem PKB Niemiec o 1,3 proc. Tu z kolei przewidywania są lepsze niż przed trzema miesiącami, kiedy to założono wzrost PKB w 2024 roku o 1,1 proc. W ubiegłym roku niemiecka gospodarka wzrosła o 1,8 proc.

Zbliżone prognozy przedstawił niedawno instytut Ifo. Według niego niemiecki PKB skurczy się w tym roku o 0,4 proc., podczas gdy w marcu prognozowano 0,1 proc. Z kolei w przyszłym roku gospodarka ma rosnąć o 1,5 proc. – Niemiecka gospodarka bardzo powoli wychodzi z recesji – podkreśla Timo Wollmershaeuser, szef prognoz gospodarczych Ifo.

Kondycja niemieckiej gospodarki ma znaczenie dla polskiej gospodarki, gdyż zależy ona w dużym stopniu od popytu u naszych sąsiadów, co przekłada się np. na liczbę zamówień wysyłanych do Polski.

Lepsze prognozy dla światowej gospodarki

MFW zaktualizował we wtorek prognozy dotyczące globalnego wzrostu, podwyższając prognozę wzrostu do 3 proc. Jeszcze w kwietniu wartość ta została obniżona z 2,9 do 2,8 proc. W 2022 roku gospodarka światowa wzrosła o 3,5 proc.

Pierre-Olivier Gourinchas, główny ekonomista MFW, wyraża „ostrożny optymizm”, ponieważ światowa gospodarka stopniowo wychodzi z kryzysu, wywołanego pandemią i rosyjskim atakiem na Ukrainę. – Oznaki wzrostu są niezaprzeczalne. Rynki pracy są zaskakująco mocne, a gwałtowny spadek cen energii i żywności złagodził presję inflacyjną szybciej, niż oczekiwano – tłumaczy główny ekonomista MFW.

