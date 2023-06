Prawie 900 mln dol. dla Ukrainy. Prezes MFW chwali postępy ekipy Zełeńskiego

W ramach programu Extended Fund Facility Ukraina ma otrzymać łącznie 15,6 mld dolarów, w tym 4,5 mld do końca br. Międzynarodowy Fundusz Walutowy jest zadowolony ze sposobu, w jaki nasz sąsiad radzi sobie z obowiązkami, choć warunki nie są łatwe. Zatwierdzono właśnie pierwszy przegląd programu, co umożliwia natychmiastowe wypłacenie ok. 886 mln dol.

„MFW zatwierdził właśnie pierwszy przegląd programu EFR, który umożliwia natychmiastowe wypłacenie Ukrainie ok. 886 mln dol”. – napisał na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński. twitter Zakończył się pierwszy przegląd instrumentu rozszerzonego dla Ukrainy W komunikacie Międzynarodowy Fundusz Walutowy doprecyzował, że Rada Wykonawcza zakończyła w czwartek pierwszy przegląd instrumentu rozszerzonego funduszu (Extended Fund Facility,EFF) dla Ukrainy. Zakończenie pierwszego przeglądu umożliwia władzom natychmiastowe pobranie kwoty 663,9 mln SDR (33 proc. kwoty, czyli około 890 mln dol.). SDR to międzynarodowa jednostka rozrachunkowa o charakterze bezgotówkowym, co oznacza, że istnieje wyłącznie w postaci zapisów na bankowych rachunkach depozytowych. Ukraina wypełnia zobowiązania wynikające z EFF Porozumienie dotyczące 48-miesięcznego EFR, z dostępem do 11,6 mld SDR (równowartość 15,6 mld dol., czyli około 577 proc. kwoty), zostało zatwierdzone 31 marca 2023 r. i stanowi część pakiet wsparcia dla Ukrainy w wysokości 115 mld dol. „Wspierany przez MFW program władz ma na celu zakotwiczenie polityk, które podtrzymują stabilność fiskalną, zewnętrzną, cenową i finansową w czasach wyjątkowo wysokiej niepewności, wspieranie ożywienia gospodarczego oraz usprawnienie sprawowania rządów i wzmocnienie instytucji w celu promowania długoterminowego wzrostu w kontekście odbudowy i drogi Ukrainy do członkostwa w UE” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronach Funduszu. Fundusz docenił starania ukraińskich władz, by pomimo niesprzyjających wojennych okoliczności terminowo realizować zobowiązania wynikające z EFR. „Do końca czerwca osiągnięto również wszystkie wzorce strukturalne, w tym uchwalenie drugiego budżetu uzupełniającego, wzmocnienie kodeksu budżetowego i pełne wkłady w rozwój krajowej strategii dochodów. Zaangażowanie władz w program pozostaje zdecydowane” – chwali MFW. Prezes MFW zadowolona z postępów Ukrainy Po dyskusji Rady Wykonawczej na temat Ukrainy Kristalina Georgieva, dyrektor zarządzająca MFW, powiedziała, że ukraińska gospodarka przechodzi stopniowe ożywienie, ale ryzyko jest niezwykle wysokie i utrzymuje się wyjątkowo wysoka niepewność co do jej przyszłych wyników. – Po gwałtownym spadku w 2022 r. aktywność gospodarcza okazała się bardziej odporna niż oczekiwano, a wzrost wzrósł do 1–3 proc. w 2023 r. wraz z ożywieniem popytu krajowego. Inflacja zwalnia, rezerwy rosną, a rynek walutowy jest stabilny. Niemniej jednak rozwój sytuacji w czasie wojny pozostaje głównym ryzykiem, podczas gdy znaczne finansowanie zewnętrzne na preferencyjnych warunkach musi nadal napływać terminowo i nie można wykluczyć odchyleń w polityce – podsumowała Georgieva. EFF, czyli Extended Fund Facility. Na czym polega ten program? W ramach programu Extended Fund Facility Ukraina ma otrzymać łącznie 15,6 mld dolarów, w tym 4,5 mld do końca br. Program jest przewidziany na cztery lata i podzielony na dwie fazy. Ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Sławomir Matuszak wyjaśnił w artykule poświęconym marcowej ewaluacji programu, że w fazie pierwszej, która trwać będzie 12–18 miesięcy, głównym zadaniem będzie wzmocnienie stabilności finansowej państwa, przy czym Kijów ma zaprzestać praktyki bezpośredniego kupowania obligacji wewnętrznych przez bank centralny, unikać działań mogących powodować zmniejszenie wpływów podatkowych, a także zintensyfikować kontrolę nad sektorem bankowym. W drugim etapie, który rozpocznie się po zakończeniu wojny, przeprowadzone zostaną reformy nastawione na odbudowę gospodarki, osiągnięcie stabilności makroekonomicznej oraz integrację z UE. Szczegółowej listy wszystkich wymogów związanych ze wsparciem w ramach EFF jeszcze nie opublikowano. Porozumienie musi zostać zatwierdzone przez Radę Dyrektorów MFW, co powinno nastąpić w najbliższych tygodniach. Czytaj też:

