Polska złożyła skargę na Niemcy. Chodzi o nielegalne odpady

Korzystamy ze skargi do KE, która jest pierwszym etapem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa informując o złożeniu do KE skargi na Niemcy za nielegalnie przywiezione do naszego kraju odpady.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała w środę o złożeniu przez Polskę do Komisji Europejskiej skargi na Niemcy za nielegalnie przywiezione do naszego kraju odpady. To pierwszy krok postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Polska złożyła skargę na Niemcy. 35 tys. ton nielegalnych odpadów Szefowa resortu klimatu i środowiska przypomniała, że w Polsce jest 35 tys. ton nielegalnych odpadów porzuconych w siedmiu składowiskach. Moskwa podkreśliła, że Polska wielokrotnie interweniowała u zachodniego sąsiada na poziomie landowym, federalnym, "nawołując do zabrania tych niemieckich śmieci, które nielegalnie zalegają na polskiej ziemi". – Zostaliśmy pozostawieni bez wyboru. Używamy takiej ścieżki, jakiej może użyć każde prawo europejskie, korzystamy ze skargi do Komisji Europejskiej, która jest pierwszym etapem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości – powiedziała Moskwa. Apel o „zabranie niemieckich śmieci" Minister klimatu i środowiska zaapelowała do „bardzo zielonego niemieckiego rządu o zabranie niemieckich śmieci". O tym, że Polska przygotowuje i złoży wniosek do TSUE ze skargą na Niemcy w związku z nielegalnymi odpadami, które trafiły do naszego kraju poinformował przed dwoma miesiącami wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Z danych, które przedstawił wówczas wiceszef resortu klimatu i środowiska wynika, że w Gliwicach zalega 1300 ton odpadów, w Babinie – 450 ton, Sarbii – 8700 ton, Sobolewie 3360 ton, Starym Jaworze – 1156 ton, zaś w Tuplicach 20000 ton. Czytaj też:

