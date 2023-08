Co najmniej 25 mld zł trafi do polskich firm. Ważna zapowiedź premiera

Podczas wizyty w Kwidzyńskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowo-Budowlanych „Strzelbud" premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zrobi wszystko, aby co najmniej 25 mld zł z kolejnej edycji Programu Inwestycji Strategicznych trafiło do polskich firm.

Co najmniej 25 mld zł dla firm

– Ja zrobię wszystko, żeby te pieniądze z kolejnej edycji Polskich Inwestycji Strategicznych co najmniej 25 mld zł w skali kraju, dziesiątki milionów złotych tutaj w tych powiatach, więcej niż dziesiątki, pewnie jak się liczy wszystko razem to będą setki milionów złotych, żeby one trafiały do polskich firm – powiedział szef rządu.

Morawiecki zaapelował do Polaków, aby „dbali o to co polskie, kupowali polskie produkty", a samorządowcy „starali się wspierać polskich przedsiębiorców". – Tak działa koło zamachowe. Jedna zębatka zahacza o drugą, trzecią. Tworzy się nowe miejsca pracy, ludzie mogą więcej zarabiać, przyciąga się nowych pracowników, Polacy wracają z emigracji – mówił premier.

Szef rządu podkreślał, że w sytuacji, gdy rozwijają się lokalne firmy, pieniądze „zostają w lokalnych firmach, w tych firmach, które funkcjonują właśnie tak jak tutaj, w Kwidzyniu, czy wiele innych miejscowości rozsianych tutaj wokół".

Nabór wniosków do 16 sierpnia

Kolejny nabór w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych będzie skierowany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Nabór wniosków potrwa do 16 sierpnia br.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych pozwala na realizację inwestycji w całej Polsce dzięki bezzwrotnemu dofinansowaniu. Od początku programu przeznaczonych zostało łącznie 63,4 mld zł, m.in. na remonty szkół i żłobków, obiekty sportowe, odnowione parki, nowe drogi czy sieci wodno-kanalizacyjne.

