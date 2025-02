Trzynastka nie dla każdego! Te trzy grupy seniorów jej nie otrzymają

W kwietniu ZUS wypłaci dodatkową emeryturę, ale nie wszyscy seniorzy otrzymają to świadczenie. Trzynastka nie trafi do trzech grup uprawnionych.

Kto może liczyć na trzynastą emeryturę?

Trzynasta emerytura to dodatkowe świadczenie, które ZUS wypłaca co roku bez konieczności składania wniosku. Pieniądze trafią do seniorów razem z kwietniową emeryturą lub rentą. Osoby, które pobierają świadczenia przedemerytalne, otrzymają dodatkowy przelew w maju.

Wysokość trzynastki jest równa najniższej emeryturze i zostanie zwaloryzowana w marcu 2025 roku. Otrzymają ją osoby, które do końca marca nabyły prawo do emerytury, renty lub innych świadczeń, takich jak:

świadczenie przedemerytalne ,

, rodzicielskie świadczenie uzupełniające ,

, świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych ,

, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Jednak nie każdy senior dostanie dodatkowe pieniądze. Trzynastka nie przysługuje trzem grupom świadczeniobiorców.

Kto nie otrzyma trzynastej emerytury?

Na dodatkowe świadczenie nie mogą liczyć:

Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku – ich emerytury są finansowane z innych źródeł i nie podlegają tym samym zasadom, co świadczenia ZUS. Osoby pobierające emeryturę olimpijską – sportowcy, którzy otrzymują specjalne świadczenia za osiągnięcia sportowe, są wyłączeni z systemu trzynastek. Seniorzy, których emerytura została zawieszona na dzień 31 marca 2025 r. – dotyczy to osób, które pobierają wcześniejszą emeryturę, ale przekroczyły limit dodatkowych dochodów.

Aby zachować prawo do trzynastej emerytury, pracujący emeryci i renciści muszą przestrzegać określonych limitów zarobkowych.

Kiedy ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia?

ZUS może wstrzymać wypłatę świadczeń, jeśli dodatkowe dochody seniora przekroczą określony próg. W 2025 roku obowiązują następujące zasady:

Zarobki do 5713,20 zł brutto miesięcznie (czyli 70% przeciętnego wynagrodzenia) – nie wpływają na prawo do trzynastki.

(czyli 70% przeciętnego wynagrodzenia) – nie wpływają na prawo do trzynastki. Przychód między 70% a 130% przeciętnego wynagrodzenia – powoduje zmniejszenie emerytury, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia.

– powoduje zmniejszenie emerytury, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia. Zarobki powyżej 130% przeciętnego wynagrodzenia – skutkują zawieszeniem wypłaty świadczenia przez ZUS.

Przekroczenie limitu oznacza, że senior traci prawo do podstawowej emerytury na dany okres, co automatycznie pozbawia go także trzynastej emerytury.

