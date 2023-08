Opłata solidarnościowa. Zaskakująca zgodność koalicji i opozycji

Na ogół Sejm odrzuca wprowadzone przez zdominowany przez opozycję Senat poprawki do ustaw. Tym razem jednak było inaczej. Posłowie poparli w środę poprawę senatorów do nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która zakłada zwolnienie z tzw. opłaty solidarnościowej podmioty z sektora wydobywczego węgla i koksu, zatrudniające do 3 tys. pracowników.

Opłata solidarnościowa. Zapłaci tylko Jastrzębska Spółka Węglowa

Zgodnie z tą poprawką, opłatą solidarnościową objęta ma być jedynie Jastrzębska Spółka Węglowa. Wcześniej była mowa o pięciu przedsiębiorstwach. Chodziło jeszcze o: JSW Koks (produkcja koksu) i Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria (grupa Towarzystwo Finansowe Silesia), a także dwie prywatne spółki: kopalnia węgla Silesia i Koksownia Częstochowa Nowa.

Przypomnijmy, że ze składki solidarnościowej od firm państwo chce dopłacać Polakom do rachunków za prąd.

Sejm odrzucił natomiast poprawki, które zakładały, że zamrożonymi cenami energii elektrycznej w 2023 r. mają zostać również objęte spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które wcześniej zawarły umowy z gwarancją stałej ceny energii elektrycznej. Posłowie byli też przeciwni zwiększeniu limitu energii, objętej ceną maksymalną do 6 MWh rocznie w przypadku gospodarstw, wykorzystujących do ogrzewania elektrycznie zasilane pompy ciepła.

Będą wyższe limity

Nowela zakłada podwyższenie limitu zużycia energii elektrycznej objętego mrożeniem ceny do poziomu 3 MWh rocznie (dotychczas 2 MWh) na gospodarstwo domowe, do poziomu 3,6 MWh rocznie w przypadku gospodarstw z osobą niepełnosprawną (obecnie 2,6MWh) oraz do 4 MWh rocznie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny i gospodarstw domowych rolników (obecnie 3 MWh rocznie). Zaproponowano też obniżenie ceny maksymalnej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej z 785 zł/MWh do poziomu 693 zł/ MWh.

Limity będą stosowane przez cały rok, przedłużenie limitu ma następować automatycznie.

