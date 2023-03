Podatek dla gigantów. „To kwestia najbliższych tygodni”

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska została w Radiu Zet zapytana o to, na jakim etapie znajdują się prace nad podatkiem od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax). Minister zauważyła, że „przed Orlenem i spółkami energetycznymi stoją duże inwestycje w transformację i bezpieczeństwo energetyczne”.

Podatek od nadmiarowych zysków? Minister Rzeczkowska mówi o „opłacie”

– Z drugiej strony częściowo mamy już do czynienia z dokładaniem się spółek do kosztów obniżenia cen energii i gazu.Pracujemy nad rozwiązaniami – i to nie jest podatek, to jest opłata, która została wprowadzona w sektorze energetycznym, również na terenie Unii Europejskiej. Trwają prace analityczne, jest rozporządzenie UE, które taką daninę solidarnościową wprowadza i trwają pracę w tej chwili nad wykonaniem tego również w całości w Polsce – powiedziała szefowa resortu finansów.

Dodała, że „wiodącą rolę pełni tutaj Ministerstwo Klimatu i Środowiska, my współpracujemy, myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni”.

Przypomnijmy, że podatek od nadmiarowych zysków to zobowiązanie, które powstaje z chwilą, w której spółka w nieoczekiwany sposób uzyskuje korzyści – np. zyski firmy energetycznej rosną w związku z rosnącymi cenami energii, jak miało to miejsce w 2022 roku. Podatek taki został wprowadzony między innymi przez Węgry oraz Włochy. Nad tym rozwiązaniem debatują także Wielka Brytania, Niemcy, a także Stany Zjednoczone.

Jacek Sasin o projekcie podatku od nadmiarowych zysków

W ubiegłym tygodniu wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział, że w marcu zostanie przedstawiony projekt rozwiązań w sprawie nadmiarowych zysków spółek paliwowych i węglowych. Dodał, że prawdopodobnie rozwiązania te obejmą 2022 rok.

Na antenie Radia Plus Jacek Sasin zastrzegł, że należy uwzględnić przedsięwzięcia związane z transformacją paliwowo-energetyczną. - Nie możemy tych spółek ostrzyc, jak owce do gołej skóry, ponieważ potrzebujemy też inwestycji, chociażby w energetykę – podkreślił szef MAP.

