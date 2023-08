Rozczarowujące wyniki hoteli. Frekwencja gorsza niż przed rokiem

Pierwszy miesiąc wakacji nie był zbyt udany dla hotelarzy. Z danych przedstawionych w czwartek przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego (IGHP) wynika, że frekwencja w lipcu br. była w blisko połowie hoteli mniejsza niż w lipcu zeszłego roku.

Prawie połowa hoteli z gorszą frekwencją niż rok temu

– Dla blisko połowy hoteli (47 proc.) wskaźnik obłożenia pogorszył się, w tym 28 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pkt proc., a 14 proc. w zakresie 11-20 pkt proc. Z kolei 34 proc. obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do lipca ubiegłego roku, z wyraźnie najliczniejszą grupą 21 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pkt proc. 17 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane te były bardzo zbliżone w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe – czytamy w komunikacie IGHP.

Spadek frekwencji hotele starają się nadrabiać wzrostem cen. Odpowiedzi wskazują, że zdecydowana większość hoteli (78 proc.) odnotowała zwiększenie w stosunku do lipca ubiegłego roku. Dokładnie połowa obiektów zanotowała wzrost do 10 proc., w przedziale 11-20 proc. – 17 proc. hoteli, a powyżej 20 proc. – 11 proc. Izba zwraca uwagę, że oznacza to, że dla co najmniej połowy hoteli wzrost cen jest poniżej wskaźnika średniej inflacji, a więc realnie oznacza spadek.

Jak w sierpniu?

Jak będzie w sierpniu? IGHP podaje, że prognozy dla całej grupy ankietowanych hoteli, są nieco lepsze niż dla lipca miesiąc temu. 28 proc. hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc., ale obłożenie powyżej 50 proc. posiada połowa ankietowanych. W hotelach biznesowych 42 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 27 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 7 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 84 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc., w tym 32 proc. powyżej 70 proc.

W ankiecie przeprowadzonej w dniach 3-8 sierpnia 2023 roku wzięło udział 131 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. Spośród nich 67 proc. położonych jest w miastach. 26 proc. to obiekty sieciowe.

