Ceny paliw pod koniec wakacji. Eksperci prognozują, czego mogą spodziewać się kierowcy

Analitycy e-petrol.pl zwracają uwagę, że w mijającym tygodniu na rynku światowym po raz pierwszy od dłuższego czasu potaniała ropa naftowa. Spadek cen surowca na razie jednak nie przełoży się na zmiany cen paliw w Polsce, gdyż – jak podkreślają eksperci – możliwe obniżki na stacjach skutecznie blokuje polska waluta, która osłabia się w relacji do dolara amerykańskiego.

Zmiany w cenach hurtowych

Podsumowując ostatni tydzień, analitycy e-petrol wskazują, że upłynął on pod znakiem zmian w cenach hurtowych. – Od piątku 11 sierpnia do dziś benzyny w handlu hurtowym podrożały o 88-54 zł na 1000 litrów, a olej napędowy korekcyjnie potaniał o ok. 20 zł. Tymczasem na stacjach paliw operatorzy nie wprowadzili większych zmian – czytamy w komentarzu ekspertów.

Z kolei na stacjach benzynowych ostatni tydzień przyniósł niewielką korektę cen. – W środę 16 sierpnia, w sprzedaży detalicznej zanotowaliśmy zmiany, będące konsekwencją ostatnich wzrostów w hurcie – benzyna bezołowiowa 95 kosztowała średnio na stacjach 6,64 zł/l, a olej napędowy 6,45 z/l – oznacza to tygodniowy wzrost cen tych paliw o 1 grosz litrze. Cena autogazu od kilku tygodni utrzymuje się na stabilnym poziomie, a w ostatnich dniach nawet spadła, co prawda tylko o grosz i wynosiła przeciętnie 2,78 zł/l – podają eksperci.

Z analiz e-petrol.pl wynika, że na rynku hurtowym w najbliższych dniach będziemy świadkami dalszych, ale niewielkich podwyżek. Skutkiem zmian cen paliw u polskich producentów będą także minimalne korekty cen w górę na stacjach w przypadku podstawowych gatunków paliw.

Jakie ceny w końcówce wakacji?

Co nas czeka na stacjach paliw w końcówce wakacji? Analitycy podkreślają, że w ostatniej dekadzie sierpnia kierowcy nie doznają większego zaskoczenia. – Za litr popularnej benzyny „95” będzie się płacić (bez rabatów) 6,62-6,74 zł i 6,42-6,54 zł za identyczną ilość diesla. Największą pewność, co do poziomu cen, jaki zobaczą na pylonach, mają kierowcy samochodów na gaz – w najbliższych dniach cena LPG może w zależności od typu stacji wynosić 2,74-2,81 zł za litr – piszę eksperci e-petrol.

