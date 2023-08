Lokaty na rok. Maksymalnie można zyskać 7,50 proc.

Serwis Bankier.pl przyjrzał się lokatom bankowym na 12 miesięcy. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej.

Lokaty na rok. Gdzie „siódemka"?

Maksymalna w tej chwili stawka to 7,50 proc. w skali roku. Oferuje ją Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce w ramach Lokaty Plus. Oferta skierowana jest do posiadaczy konta osobistego w istytucji. Minimalna kwota wpłaty to 10 000 zł.

Ex aequo na drugim miejscu znalazły się propozycje Banku Nowego i BFF Banking Group z oprocentowaniem na poziomie 7 proc. Pierwsza to NOWYdepozyt 12M Gwarantowany. By skorzystać z oferty należy otworzyć rachunek depozytowy w banku. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Druga lokata ze stawką 7 proc. to Lokata Facto. Ta propozycja również skierowana jest do posiadaczy rachunku depozytowego, ale w tym wypadku można maksymalnie wpłacić 12 000 000 zł. Oszczędności wpłacone do BFF Banking Group są chronione przez włoski system gwarantowania depozytów.

Podium zamyka Lokata standardowa od Inbanku z 6,50 proc. oprocentowaniem. Co istotne, w przypadku tej oferty nie ma żadnych warunków dodatkowych. Jedyne ograniczenie dotyczy kwoty, jaką można na lokatę wpłacić – maksymalnie jest to 50 000 zł.

Na kolejnych miejscach zestawienia znalazły się:

neoLOKATA NOWY DEPOZYT PLUS – neoBank (6,40 proc.),



Lokata Promocyjna – BOŚ Bank (6,20 proc.),



Lokata Plus – Toyota Bank (6,20 proc.).



6 proc. w pięciu bankach

6 proc. można zyskać na lokatach: Alior Banku (Lokata na Nowe Środki), BNP Paribas Bank Polska (Lokata na Nowe Środki), ING Banku Śląskiego (Lokata terminowa Plus), Nest Banku (Nest Lokata Lojalna), oraz PKO BP (Lokata na Nowe Środki).

