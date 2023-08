Ile osób nie ma prawa do minimalnej emerytury? Sprawdzono słowa posłanki

– Ponad 330 tys. osób w tej chwili nie ma nawet emerytury minimalnej, która nie wynosi nawet tych 2 tys. zł na rękę miesięcznie – powiedziała wczoraj w audycji „Gość Radia Zet" Magdalena Biejat, posłanka Lewicy.

Ilu seniorów nie ma nawet minimalnej emerytury?

Przypomnijmy, że w marcu br. emerytura minimalna wzrosła z 1338,44 zł brutto do 1588,44 zł brutto.

Eksperci ze Stowarzyszenia Demagog sprawdzili, czy dane przedstawione przez posłankę Lewicy są prawdziwe. – Na koniec 2022 roku liczba ta wynosiła 365,3 tys. osób. Wówczas emeryci z tej grupy otrzymywali mniej niż 1 217,98 zł na rękę – podało Radiu Zet Stowarzyszenie Demagog.

Największy odsetek z tej grupy stanowią kobiety (ponad 290 tys.).

Grono seniorów, którzy nie mogą liczyć nawet na minimalną emeryturę z roku na rok rośnie. Między marcem a grudniem zeszłego roku wzrosła ona o prawie 25 tys. – z 341,3 tys. do 365,3 tys. Z kolei pod koniec 2020 roku emeryturę niższą niż minimalna (wówczas było to 1200 zł) pobierało 310,1 tys. osób, podczas gdy pod koniec 2019 roku było to 261 tys. seniorów, co oznacza, że w ciągu roku nastąpił wzrost o blisko 50 tys.

Najniższa emerytura w Polsce...1 grosz

Jak informował "Fakt", najniższą emeryturę, jaką obecnie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynosi 1 grosz. Otrzymuje ją kobieta, która odprowadziła składkę za jeden dzień pracy na umowie-zleceniu.

– Bardzo niskie emerytury są wynikiem wprowadzenia nowych zasad nabywania prawa do świadczeń. Obecnie wystarczy osiągnąć wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) i dokonać choćby jednej wpłaty składek. W takim wypadku emerytura nie jest jednak wysoka, ale jest – wyjaśnia dr Tomasz Lasocki z Uniwersytetu Warszawskiego, cytowany przez Radio Zet.

Ekspert przypomina, że taka emerytura nie może być podwyższona do ustawowego minimum, gdyż na świadczenie w minimalnej wysokości mogą liczyć jedynie osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i mają okresy składkowe i nieskładkowe w wysokości co najmniej 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet.

