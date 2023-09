Weekendowe prace serwisowe w bankach. 11 godzin przerwy w Pekao

W nadchodzący, ostatni wakacyjny weekend prace serwisowe zaplanowało aż sześć banków. Utrudnienia zaczną się jeszcze dziś, a muszą się z nimi liczyć klienci BNP Paribas. Jak podaje Bankier.pl, prace serwisowe ruszą w piątek o godz. 22.00, a ich zakończenie planowane jest tuż przed północą. W ciągu tych dwóch godzin niedostępne będą systemy: GOonline Biznes, GOmobile Biznes i GOconnect Biznes (Host to Host).

Prace serwisowe w bankach. 11 godzin przerwy w Pekao

Z dłuższymi utrudnieniami muszą się liczyć klienci Banku Pekao. Instytucja zaplanowała bowiem prace modernizacyjne w sobotę w godzinach 7.00-18.00. W tym czasie nie będzie można składać dyspozycji i zleceń na rachunkach inwestycyjnych w serwisie Pekao24, aplikacji PeoPay oraz platformie eTrader Pekao.

W sobotę, ale nieco krócej, bo w godzinach 9.00 – 13.00 klienci Alior Banku nie będą mieli dostępu do usług maklerskich. Bank zapewnia, że w tym czasie nie będzie problemów z wypłatą gotówki z bankomatów, czy z transakcją kartami.

Przerwy w nocy z sobotę na niedzielę w dwóch bankach

W dwóch bankach zaplanowano prace serwisowe w nocy z sobotę na niedzielę. Pierwszy z nich to Bank Millenium. Od północy do godz. 2.45 niedostępna będzie aplikacja mobilna banku, serwis Millenet oraz usługi TeleMillennium. Nie będzie również możliwości płacenia Blikiem. Będzie za to można – jeśli zajdzie taka konieczność – zastrzegać zgubione lub skradzione karty. Drugi bank to VeloBank. W tym przypadku prace serwisowe rozpoczną się o godz. 23.50, a zakończą o 1.00. W ich trakcie nie będzie można zalogować się do bankowości elektronicznej, co oznacza, że nie będzie można m.in. wykonać przelewu i skorzystać z Blika. Utrudnione będą także płatności online kartami.

Na koniec weekendu niewielkie utrudnienia czekają klientów Santander Consumer Banku. W niedzielę, od północy do godz. 3.00 niedostępna będzie infolinia banku.

