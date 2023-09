Będzie kolejna podwyżka kwoty wolnej od podatku? Minister finansów komentuje

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska udzieliła wywiadu serwisowi Business Insider Polska. W rozmowie pojawia się m.in. wątek podwyższenia kwoty wolnej od podatku.

Minister finansów o podwyższeniu kwoty wolnej

– Nie ma w tej chwili takich planów. Kwota wolna została już bardzo istotnie podwyższona bardzo, podobnie jak próg podatkowy. W konsekwencji podatnicy płacą dziś znacznie niższe podatki – mówi w wywiadzie szefowa resortu finansów.

Przypomnijmy, że wprowadzenie na początku zeszłego roku Polskiego Ładu spowodowało wzrost kwoty wolnej od podatku z 8000 zł do 30 000 zł rocznie. Jedną z propozycji wyborczych Koalicji Obywatelskiej jest podwyżka kwoty wolnej do 60 000 zł.

Tarcza antyinflacyjna przedłużona?

Minister finansów pytana była również o to, czy w przyszłym roku planowane jest kontynuacja tarcz antyinflacyjnych, czyli m.in. pozostawienie zerowego VAT-u na żywność, czy dopłat do cen energii i gazu. – Będziemy na bieżąco obserwować sytuację i reagować stosownie do potrzeb. W 2024 r. prognozujemy średnioroczną inflację na poziomie 6,6 proc., czyli istotnie niższą niż jeszcze w tym roku. W projekcie budżetu nie założyliśmy tego typu rozwiązań – podkreśla Rzeczkowska.

– Natomiast dziś nikt nie wie, jak będzie wyglądała sytuacja geopolityczna i czy trend spadającej inflacji oraz stabilizacji na rynkach surowców energetycznych się utrzyma. Oczywiście wszyscy sobie tego życzymy, ale ostatnie lata nauczyły nas, aby mieć pewien bufor bezpieczeństwa. Jeśli więc taka potrzeba wystąpi, to podejmiemy decyzje o kontynuacji tarcz antyinflacyjnych w przyszłym roku – dodaje.

