Polski Ład a kwota wolna od podatku. Wszytko, co warto wiedzieć

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku nastąpiło 1 stycznia 2022 r. Nowa wysokość kwoty wolnej to na pewno korzystne rozwiązanie dla osób pobierających niższe wynagrodzenie. Zmiany dotknął również emerytów, którzy otrzymają wyższe emerytury. Niestety Polski Ład przyniósł również zmianę w kwestii odliczania od podatku składki zdrowotnej, przez co niższe podatki wcale nie muszą oznaczać wyższych wynagrodzeń.

Kwota wolna od podatku w Polskim Ładzie od 1 stycznia 2022 roku o wiele wyższa

W 2021 roku kwota wolna od podatku wynosiła 8 001,49 zł. Dzięki zmianom zawartym w Polskim Ładzie od stycznia 2022 r. podatnik zacznie płacić podatek, dopiero kiedy jego dochody przekroczą 30 000 zł. Zmiana jest ogromna i skorzysta na niej przede wszystkim pracownik zarabiający najniższą krajową. Przypomnijmy, że w styczniu miało miejsce podwyższenie płacy minimalnej, która wynosi teraz 3010 zł brutto miesięcznie.

Wyższa kwota wolna to nie wszystko. W Polskim Ładzie przewidziano również zmiany w skali podatkowej. Przed rokiem w ramach pierwszego progu podatkowego wynoszącego 17 proc. mogły rozliczać się osoby, których dochód wyniósł maksymalnie 85 528 zł. Wyższy próg podatkowy wynoszący 32 proc. dotyczył wszystkich zarabiających powyżej 85 528 zł.

Od 2022 roku podatku dochodowego nie zapłacą osoby, których zarobki nie przekroczą 30 tys. zł kwoty wolnej. Wszystkie dochody, które przekroczą kwotę wolną, ale wyniosą maksymalnie 120 tys. zł brutto rocznie, objęte będą 17-procentowym podatkiem dochodowym. Wyższy próg dochodowy wynoszący 32 proc. będzie obowiązywał podatników, których dochody w trakcie roku przekroczą 120 tys. zł brutto rocznie.

Dla kogo wyższa kwota wolna od podatku? Z kwoty wolnej od podatku skorzystają pracownicy etatowi, jak również pracownicy zatrudnieni na umowach śmieciowych.

Zmiany kwoty zmniejszającej podatek w 2022 roku

Zmiany podatkowe, które wprowadził Polski Ład, obejmują nie tylko wzrost kwoty wolnej. Zmianami została objęta również kwota zmniejszająca, która pozwala ona obniżyć zobowiązanie roczne wobec fiskusa. Do naliczania kwoty zmniejszającej zobowiązani są pracodawcy. Mogą korzystać z niej również posiadacze działalności gospodarczej, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych. W podatku liniowym, karcie podatkowej lub ryczałcie od przychodów nie korzysta się z kwoty zmniejszającej.

Przed rokiem kwota zmniejszająca podatek wynosiła 525,25 zł rocznie, czyli 43,76 zł miesięcznie. Po zmianie kwoty wolnej od podatku na 30 tys. zł brutto, kwota zmniejszająca wyniesie 5100 zł rocznie, czyli 425 zł miesięcznie. Oznacza to, że w portfelach Polaków zostanie 381,24 zł miesięcznie.

Kwota wolna od podatku a emeryci

Wyższa kwota wolna od podatku ucieszy również emerytów, których emerytury nie przekraczają 2,5 tys. zł brutto. Od dochodów nieprzekraczających tego progu nie będą pobierane podatki. Opodatkowana będzie dopiero emerytura, która przekroczy kwotę wolną od podatku.

Pracujący emeryci zyskają również na innej zmianie wprowadzonej dzięki Polskiemu Ładowi. Korzystne rozwiązania finansowe będą dotyczyły emerytów aktywnych zawodowo. Pracujący seniorzy będą mogli skorzystać z zerowego PIT.

Warunki korzystania z kwoty wolnej od podatku w przypadku rozliczania ze współmałżonkiem

Na zmianie kwoty wolnej od podatku skorzystają również podatnicy, którzy rozliczają się ze współmałżonkami. „Polski Ład wprowadzi korzystne rozwiązania finansowe dla rodzin. Zaproponowane zmiany to profity za wspólne rozliczanie się małżonków: będą mogli skorzystać z 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku” – czytamy na rządowej stronie poświęconej podatkom.

Polski Ład likwiduje podatek dla rodzin wielodzietnych. „To prawdziwa prorodzinna rewolucja w podatkach i realna pomoc dla polskich rodzin. Dzięki niej zdecydowana większość rodziców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci, przestanie płacić PIT” – czytamy na stronie rządowej.

Dla rodzin, które wychowują minimum czworo dzieci, a których roczny dochód nie przekracza 85 528, zł Polski Ład przewiduje PIT-0. Z tego prawa skorzystają zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy etatowi, a także zatrudnieni na umowach śmieciowych. "Rodzice, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), dzięki reformie Polskiego Ładu też będą korzystać z 30 tys. zł kwoty wolnej. Oznacza to, że rodzic, który rozlicza się na zasadach ogólnych, nie będzie płacić PIT co najmniej do kwoty 115 528 zł. Przy wspólnym rozliczeniu małżonków kwota bez PIT wynosić będzie 231 056 zł" - informuje ministerstwo rodziny i przytacza przykład. "Dzięki nowej uldze rodzina 2+4, w której np. jeden z małżonków zarabia miesięcznie 10 tys. zł brutto, a drugi nie pracuje, zyska 8 018 zł. A kiedy oboje rodzice pracują i zarabiają 5,5 tys. brutto miesięcznie, na zmianach w Polskim Ładzie zyskają rocznie 8 466 zł".

Polski Ład a odliczanie składki zdrowotnej

To, że przedsiębiorca nie zapłaci podatku dzięki kwocie wyższej od podatku, nie oznacza, że w jego portfelu zostanie więcej pieniędzy. Od nowego roku Polski Ład dotknie przedsiębiorców rozliczających składki zdrowotne.

Podatnicy mogli dotychczas płacić niższe podatki dzięki odliczeniu składki zdrowotnej. Niestety od stycznia 2022 roku jest to już niemożliwe, a to sprawi, że w portfelach podatników o średnich dochodach zostanie mniej pieniędzy. Rekompensatą dla tej grupy ma być ulga dla klasy średniej, która jak cały Polski Ład pełna jest niespodzianek i pułapek.