Lokaty na miesiąc. Lider jest tylko jeden

Serwis Bankier.pl przyjrzał się lokatom bankowym na 1 miesiąc. Parametrem w oparciu o który powstał ranking była stawka procentowa – im wyższe oprocentowanie, tym wyższa pozycja w zestawieniu.

Lokaty na miesiąc. Liderem Bank Nowy

Jego zdecydowanym liderem jest Bank Nowy z lokatą NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT. Oprocentowanie na tym depozycie wynosi 8,60 proc. w skali roku. Lokata skierowana jest do nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy. Wpłacać można od 1000 do 10 000 zł. Bankier.pl zwraca uwagę, że 8,60 proc. w skali roku, to nie tylko najwyższe oprocentowanie dostępne na lokatach miesięcznych, ale też najwyższa na ten moment stawka procentowa w ogóle.

Drugie miejsce zajmuje Lokata Urodzinowa od Banku Millennium mimo obniżenia stawki z 7,00 do 6,50 proc. w stosunku rocznym. Z oferty mogą skorzystać posiadacze konta w banku, którzy w ciągu 30 dni od założenia lokaty będą obchodzić urodziny. Lokatę można założyć przez aplikację mobilną. Wpłacać można od 1000 do 25 000 zł.

Podium zamyka Lokaty Facto od BFF Banking Group z oprocentowaniem na poziomie 6 proc. Lokata skierowana jest do posiadaczy rachunku depozytowego. Wpłacać można od 5000 do nawet 12 000 000 zł. Środki wpłacone do BFF Banking Group są chronione przez włoski system gwarantowania depozytów.

5 proc. w trzech bankach

Tuż za podium znalazł się Toyota Bank, który oferuje Lokatę Plus z oprocentowaniem 5,90 proc. Aż trzy banki proponują lokaty ze stawką na poziomie 5 proc. Chodzi o: Inbank (Lokata standardowa), neoBank (neoLOKATA), oraz Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce (Lokata Plus).

Czytaj też:

Lokaty na 36 albo 48 miesięcy. Można zarobić, ale jest pewne utrudnienieCzytaj też:

Uwierzył, że rozmawia z pracownikiem banku. Stracił ponad 130 tys. zł