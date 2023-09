„Pewno tak". Belka o konieczności likwidacji jego podatku

Na początku września Koalicja Obywatelska ogłosiła „100 konkretów na 100 dni”. Wśród zapowiedzi największej formacji opozycyjnej pojawiło się m.in. zniesienie tzw. podatku Belki dla zysków z oszczędności i inwestycji (także na GPW) do 100 tys. zł, które będą trwały powyżej roku.

Belka o likwidacji podatku Belki

19 proc. podatek od zysków kapitałowych (czyli np. od zysków z lokat) wprowadził w 2002 roku rząd koalicji SLD-UP-PSL. Jego inicjatorem był ówczesny wicepremier, minister finansów Marek Belka. Choć późniejszy premier i prezes NBP spędził na Świętokrzyskiej 12 (siedziba resortu finansów) zaledwie osiem miesięcy, jego podatek przetrwał ponad 20 lat i w sumie ośmiu premierów.

Co prawda kolejne ekipy rządzące zapowiadały jego likwidację, ale niezależnie od tego kto rządził, rozstanie z podatkiem było trudne, chociażby ze względu na fakt, iż był on istotnym źródłem dochodów budżetu państwa. Z danych, które przytacza "Rzeczpospolita" wynika, że, rekordowy był zeszły rok, gdy do państwowej kasy popłynęło prawie 6 mld zł.

Co o zniesieniu podatku sądzi sam Belka? Zabrał w tej sprawie głos w dzisiejszym wywiadzie dla Radia Zet. Na pytanie Bogdana Rymanowskiego, czy trzeba zlikwidować podatek Belki, były premier, obecnie eurodeputowany odpowiedział: – Tak, pewno tak, ale tylko dlatego, że dziś nakładany jest nie na realne zyski kapitałowe, tylko straty kapitałowe.

Eksperci chcą zniesienia podatku

Likwidacji podatku przyklaskują przedstawiciele rynku kapitałowego. – Polski rynek kapitałowy potrzebuje mocnego impulsu do dalszego rozwoju. Jest to ważne szczególnie teraz, kiedy coraz szerzej trafia do nas konkurencja z zagranicy, przede wszystkim w postaci funduszy inwestycyjnych z Luksemburga – wskazywała w rozmowie z „Rzeczpospolitą" Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych oraz prezes zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

– Tzw. podatek Belki miał być chwilowym rozwiązaniem i najwyższy czas, aby poważnie porozmawiać o jego likwidacji lub częściowym zniesieniu wobec osób, które inwestują długoterminowo – dodaje.

