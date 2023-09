Były prezes NBP: Rzeczywista inflacja jest wyższa, niż ta, którą poda dziś GUS

Dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda wstępne dane dotyczące inflacji we wrześniu. Zdecydowana większość ekspertów spodziewa sie, że wreszcie spadnie ona do poziomu jednocyfrowego. Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński prognozował niedawno, że odczyt wyniesie 8,5 proc. Do tych przewidywań odniósł się dziś w Radiu Zet poprzedni szef banku centralnego Marek Belka.

Belka o inflacji

Na pytanie, czy jeśli owe przewidywania sprawdzą się, to czy pogratuluje Glapińskiego, Belka odpowiedział: – Nie pogratuluję [prezesowi NBP – red.]. Dlatego, że jest Orlenflacja czy Orlenpseudodeflacja, ale też niskie tempo inflacji spowodowane jest zniesieniem podatków – bardzo zresztą niewielkich – na żywność. Wcześniej czy później trzeba będzie je przywrócić.

Zdaniem prezesa NBP w latach 2010-2016 „rzeczywista inflacja jest wyższa, niż ta, którą poda dzisiaj Główny Urząd Statystyczny". – Nie chcę powiedzieć, że GUS „oszukuje”, tylko, że działanie Orlenu, działanie z VAT na żywność do typowa manipulacja wskaźnikiem – powiedział Belka.

– Cieszę się, że inflacja spada, to jest oczywiste. Tylko niebezpieczeństwo, że ona się bardzo długo utrzyma na tym poziomie – blisko czterokrotnie wyższym niż cel inflacyjny – a może nawet jeszcze wzrosnąć, jest bardzo duże – dodał.

Prognozy NBP

W czwartek NBP przedstawił prognozę dotyczącą inflacji średniorocznej na najbliższe lata. Prognoza przeprowadzona w gronie 26 analityków wynosi 11,9 proc. na 2023 r., 6,3 proc. na 2024 r. i 4,8 proc. na 2025 r. W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła: 12,4 proc. na 2023 r., 6,9 proc. na 2024 r. i 4,4 proc. na 2025 r.

