Rośnie liczba firm IT w Polsce. Dominują w jednym regionie

Z danych KRS, które przytacza Bankier.pl wynika, że od początku tego roku liczba zarejestrowanych w Polsce firm informatycznych wzrosła o 10 proc. i wynosi 177 tys. Okazuje się, że na każdą wykreśloną z rejestru firmę przypada aż siedem nowych.

Przybywa firm IT. Najwięcej na Mazowszu

Większość, bo aż 72 proc., tych działalności jest związana z oprogramowaniem. Doradztwem w zakresie informatyki zajmuje się nieco ponad 17 proc., a jedynie 6 proc. jest zarejestrowanych w kategorii związanej z usługami w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. Niespełna 5 proc. jest w kategorii związanej z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.

Bankier.pl – powołując się na serwis z ogłoszeniami o pracę No Fluff Jobs – podaje, że właścicielami blisko 40 proc. firm IT są kobiety. Najwięcej przedsiębiorstw zarejestrowanych jest w województwie mazowickim (29 proc.). Na drugim miejscu ex aequo znalazy się Śląsk i Dolny Śląsk (po 11 proc.). Podium zamyka Wielkopolska (7 proc.). Zaledwie 1 proc. firm IT zarejestrowanych jest w województwach świętokrzyskim i opolskim.

Większość oferuje B2B

Z danych serwisu wynika również, że większość firm informatycznych poszukujących pracowników proponuje im możliwość zatrudnienia na kontrakcie B2B (73,6 proc.). Propozycję zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oferuje nieco ponad połowa przedsiębiorstw (53,6 proc.).

– To w IT wypracowany standard – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs, cytowany przez Bankier.pl. – Przy zarobkach na poziomie kilkunastu tysięcy złotych ta forma zatrudnienia jest korzystniejsza dla pracowników, jeśli mówimy o kwocie, która finalnie wpływa na konto. Nic dziwnego, że w sektorze technologicznym, gdzie płace są wysokie w porównaniu z większością branż, jest to bardzo pożądana forma współpracy. Nie zakładam też, że w najbliższym czasie wiele się tu zmieni, bo pracodawcy IT potrzebują wykwalifikowanych pracowników i pracowniczek, są skłonni zatrudniać także tych, którzy wykonują zlecenia dla innych firm – dodaje.

Bujok podkreśla, że umowa B2B ułatwia pracownikom elastyczną współpracę z kilkoma podmiotami, a samym pracodawcom obniża koszty.

