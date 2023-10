Czyste powietrze. Szykują się zmiany w programie

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowskiej poinformował Polską Agencją Prasową, że przesłał do Ministerstwa Klimatu i Środowiska pismo ws. rekomendowanych zmian w programie "Czyste Powietrze". Dotyczą one dofinansowania wymiany źródeł ciepła na pompy ciepła.

Czyste powietrze. Będą zmiany ws. pomp ciepła?

Mirowski przyznał, że od pewnego czasu NFOŚiGW prowadził prace oraz konsultacje branżowe, których celem jest eliminacja niekorzystnych zjawisk na rynku pomp ciepła w Polsce. – Chodzi o wykluczenie możliwości udzielania dotacji na urządzenia, których deklarowane dane techniczne nie odpowiadają rzeczywistym parametrom – powiedział wiceszef NFOŚiGW.

Mirowski poinformował, że proponowane jest zamknięcie Listy ZUM (Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów) w zakresie pomp ciepła, czyli ograniczenie możliwości udzielania dofinansowania wyłącznie do urządzeń wpisanych na tę listę. Lista ZUM prowadzona jest przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ – PIB). Znajdują się na niej urządzenia oferowane przez producentów, na które można uzyskać dotację.

– Zamknięcie Listy ZUM należy wprowadzić równolegle z procedurami zabezpieczającymi przed możliwością wpisania na nią urządzeń, które nie spełniają w rzeczywistości parametrów opisanych na karcie produktu i etykiecie energetycznej – powiedział Mirowski dodając, że przygotowania do zamknięcia listy już trwają.

Zamknięcie Listy ZUS będzie konsultowane z branżą, przewidziany ma być również okres przejściowy.

Inną rekomendacją NFOŚiGW względem dotowanych pomp ciepła jest określenie – oprócz wymagań w zakresie klasy efektywności energetycznej – także wymagań w zakresie np.: stosowania naturalnego czynnika roboczego, minimalnej sprawności sezonowej dla klimatu chłodnego, czy mocy akustycznej. Rozważane jest też ograniczenie zakresu dotowanych pomp ciepła wyłącznie do urządzeń o klasie efektywności energetycznej A++ lub wyższej. Planowane jest też opracowanie raportu przez polską uczelnię techniczną, w którym zawarte zostałyby rekomendacje w zakresie wyznaczenia dodatkowych parametrów technicznych, które będą musiały spełniać pompy ciepła dotowane przez NFOŚiGW.

Pompy ciepła niespełniające wymagań

Eksperci wskazują, że na polskim rynku oferowanych jest wiele wyprodukowanych w Azji pomp ciepła, które nie spełniają wymagań, nie odpowiadają parametrom technicznym z opisu. Kilka tygodni temu wiceprezes NGOŚiGW przyznał, że nieuczciwi sprzedawcy wykorzystują dofinansowanie do tych urządzeń oferowane przez fundusz.

W tym roku mija pięć lat od uruchomienia programu „Czyste powietrze”. To ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, powstających na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem, w przestarzałych domowych piecach. Program zakłada m.in. dopłaty do termomodernizacji, czy wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

