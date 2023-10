Koniec sporu w JSW. Będzie premia dla pracowników

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) poinformował, że 13 października br. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Zarządem JSW, a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi. Porozumienie – jak podkreślono w komunikacie – kończy spór zbiorowy wszczęty przez stronę społeczną w 1 sierpnia 2023 roku.

Jednorazowa premia jeszcze w tym miesiącu

– Po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego strony uzgodniły, że w dniu 27 października 2023 roku pracownikom JSW wypłacona zostanie dodatkowa premia jednorazowa – informuje JSW w komunikacie.

JSW podaje, że wysokość dodatkowej premii jednorazowej nie przekroczy kwoty 303 mln zł brutto i obciąży wynik spółki za trzeci kwartał tego roku. – Powyższa informacja została uznana za istotną ze względu na znaczący udział kosztów pracy w ogólnych kosztach funkcjonowania spółki – zaznaczono w komunikacie.

Mediatorem był wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły. Reprezentatywne organizacje związkowe JSW (Solidarność, Federacja Związku Zawodowego Górników JSW oraz Kadra) chciały, żeby pracownicy otrzymali do podziału część kwoty przeznaczonej na podatek od nadmiarowych zysków za rok 2022.

Średnia płaca w 2022 r.

Jak pisał kilka miesięcy temu serwis Business Insider Polska, średnia płaca w JSW za 2022 roku, bez wynagrodzeń za czas ponadnormatywny (nadgodziny, soboty, niedziele i święta) oraz bez nagród jednorazowych to ponad 10,5 tys. zł. W ubiegłym roku załoga otrzymała 10 proc. podwyżki, ponadto w lipcu pracownicy dostali jednorazową nagrodę w wysokości od 13 do 19 tys. zł brutto, co kosztowało spółkę prawie pół miliarda złotych.

Czytaj też:

Protest górników z JSW. Jest porozumienieCzytaj też:

Skarb Państwa przejmie kontrolę nad LW Bogdanka. Jest umowa przedwstępna