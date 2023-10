Oszczędności Polaków. Co piąty nie ma nic, niektórzy posiadają jednak ponad 100 tys. zł

31 października to nie tylko Halloween, ale też Światowy Dzień Oszczędzania. Jak wypadają Polacy w tej kwestii? Okazuje się, że w sposób dość zróżnicowany. Jak wynika z badań „Budżety domowe Polaków” Quality Watch dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor co piąty Polak (19 proc.) nie ma odłożonych jakichkolwiek pieniędzy i w przypadku utraty pracy nie byłby w stanie utrzymać się nawet przez miesiąc. Zbliżony odsetek respondentów (17 proc.) byłoby w stanie utrzymać się z oszczędności do miesiąca, 15 proc. do pół roku, a jedynie 7 proc. do roku.

Oszczędności Polaków. Od 1 tys. do 100 tys. zł.

Wśród badanych, którzy mają odłożone środki, oszczędności do 1 tys. zł deklaruje 13 proc. respondentów. Co ciekawe, podobny odsetek deklaruje oszczędności w przedziale od 10 do 30 tys. zł. Co dziesiąty Polak twierdzi, że ma odłożone więcej niż 100 tys. zł.

– Widać w tym obszarze wyraźną polaryzację społeczeństwa. Z jednej strony mamy osoby ze sporymi oszczędnościami zapewniającymi im spokojne patrzenie w przyszłość, a z drugiej takich, którzy nie mają nic i poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego na bardzo niskim poziomie. To rodzi stres finansowy, który przekłada się na zdrowie, samoocenę i relacje rodzinne. Niestety zazwyczaj nie jest to ich wybór, ale rezultat bardzo niskich dochodów uniemożliwiających jakiekolwiek odkładanie środków finansowych na przyszłość – komentuje dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor.

– Jeszcze kilka lat temu Główny Urząd Statystyczny podawał, że za płacę minimalną pracuje 1,6 mln. Obecnie według szacunków rządu grupa ta liczy 3,6 mln osób – dodaje.

Inflacja i wojna zmieniły podejście do oszczędzania?

Uczestników badania zapytano, czy inflacja i wojna na Ukrainie zmieniła ich stosunek do gromadzenia oszczędności. 27 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, podkreślając, iż uświadomiło sobie, jak ważne jest posiadanie oszczędności. 31 proc. udzieliło odpowiedzi „nie", wskazując, że zawsze starało się odkładać. 15 proc. badanych również odpowiedziało „nie", w tym wypadku jednak zaznaczono, że „i tak nie jestem w stanie gromadzić oszczędności".

