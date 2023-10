Inflacja w Europie spada. Eurostat podał najnowsze dane

Eurostat przedstawił wyniki inflacji w strefie euro. Podobniej jak w Polsce, tutaj też – podobnie jak na lokalnym podwórku – widzimy znaczny spadek.

Inflacja w strefie euro w dół

Inflacja HICP w strefie euro w ujęciu rocznym wyniosła w październiku 2023 r. 2,9 proc. wobec 3,9 proc. miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat, prezentując wstępne dane. W ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,1 proc.

„Biorąc pod uwagę główne składniki inflacji w strefie euro, oczekuje się, że żywność, alkohol i tytoń będą miały najwyższą roczną stopę w październiku (7,5 proc., w porównaniu z 8,8 proc. we wrześniu), a następnie usługi (4,6 proc., w porównaniu z 4,7 proc. we wrześniu), towary przemysłowe nieenergetyczne (3,5 proc. w porównaniu z 4,1 proc. we wrześniu) i energia (-11,1 proc. w porównaniu z -4,6 proc. we wrześniu)” – czytamy w komunikacie.

Jak widać, mimo dużego spadku w ujęciu rocznym (głównie ze względu na wysoką bazę), wzrost cen towarów i usług porównując do poprzedniego miesiąca, okazał się nieco wyższy. Podobny trend widać w najnowszych danych dotyczących Polski, które przedstawił Główny Urząd Statystyczny.

Inflacja w Polsce również w dół

Inflacja konsumencka wyniosła 6,5 proc. w ujęciu rocznym w październiku 2023 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2 proc., podał też GUS.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,5 proc. (wskaźnik cen 106,5), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2 proc. (wskaźnik cen 100,2)” – czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 7,9 proc. r/r, nośników energii wzrosły o 8,3 proc., paliw do prywatnych środków transportu spadły o 14,4 proc., podano w komunikacie. W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,4 proc. m/m, nośników energii wzrosły o 0,2 proc., a paliw do prywatnych środków transportu spadły o 4,2 proc.

